Long Covid per un contagiato su 4: ecco le visite e le analisi esenti da ticket

L’ultima indicazione sul “long Covid” è giunta dall’Iss, l’Istituto superiore di sanità. L’occasione è stata fornita dalla recente pubblicazione del rapporto dal titolo “’Indicazioni ad interim sui principi di gestione del Long-Covid”. Dall’indagine emerge che un contagiato su quattro è interessato, con sintomi che in alcuni casi vanno avanti per mesi: dalla stanchezza cronica, al mal di testa, al fiato corto, alla perdita di gusto e olfatto, fino a problemi specifici che possono colpire alcuni organi.

«Numero importante di persone»

«A distanza di oltre un anno dall'inizio della pandemia da Sars-CoV-2 - mette in evidenza il documento - un numero importante di persone colpite da Covid-19 presenta manifestazioni cliniche non si esauriscono nelle prime settimane della fase acuta sintomatica, ma possono prolungarsi precludendo un pieno ritorno al precedente stato di salute. Questa condizione di persistenza di sintomi, che può riguardare soggetti di qualunque età e con varia severità della fase acuta di malattia, è stata riconosciuta come una entità clinica specifica, denominata appunto “long Covid”».

Malati esentati dal pagamento del ticket per le visite

Il decreto Sostegni bis, entrato in vigore il 26 maggio - attualmente è all’esame della Commissione Bilancio della Camera, in prima lettura; l’approdo in aula è previsto per la prossima settimana - ha previsto per chi continua ad avere problemi connessi alla malattia l’esenzione dal pagamento del ticket per visite ed esami, dal prelievo di sangue all’elettrocardiogramma, alla spirometria globale. In particolare, il provvedimento ha introdotto per tutti gli assistiti con un quadro clinico Covid-19 correlato, che siano stati dimessi in esito al ricovero ospedaliero, un programma di monitoraggio, con l’esecuzione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale contenute nei Lea (Livelli essenziali di assistenza), in grado di assicurare una attività clinico-diagnostica assistenziale, dedicata e modulata in base alla severità della sintomatologia presentata dai soggetti.

Possibilità prevista fino al 2023

L’esenzione è garantita per due anni dall’entrata in vigore del provvedimento. Secondo le ultime stime, sono circa 164mila i malati gravi di Covid che non pagheranno il ticket su visite ed esami fino al 2023. Le prestazioni gratuite garantiscono il controllo, durante il periodo di osservazione, delle principali funzioni interessate dalla malattia (respiratoria, cardiaca, renale ed emocoagulativa).