Longevità in salute: premiato il biologo Guido Kroemer Individuato uno dei fattori chiave di Sara Monaci

2' di lettura

Alla terza edizione del premio Lombardia è ricerca la Regione Lombardia ha premiato con 1 milione di euro la migliore scoperta scientifica nell'ambito delle Scienze della Vita.

Il vincitore

Il vincitore, premiato al Teatro la Scala di Milano, è il biologo molecolare Guido Kroemer, di origini austriche e spagnole ma residente e operante a Parigi che ha scoperto nella restrizione calorica, in grado di indurre l'autofagia, un fattore chiave per la longevità in salute.

Ha sviluppato il concetto dei “caloric restriction mimetics” (CRMs) identificando e caratterizzando sostanze naturali o farmacologiche capaci d'indurre l'autofagia per combattere l'invecchiamento cardiovascolare e rinforzare l'immunità antitumorale.

La ricerca

«Stiamo identificando delle nuove sostanze naturali o farmacologiche capaci d'indurre l'autofagia senza tossicità e ne abbiamo gia' individuate alcune che hanno un effetto benefico sul metabolismo, sull'invecchiamento cardiovascolare e sul cancro - ha detto Guido Kroemer -. Con lo sviluppo di questa ricerca in Lombardia valuteremo i loro effetti anche su altre condizioni patologiche come la fibrosi cistica».

