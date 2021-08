Longines DolceVita sbarca a Capri

1' di lettura

Si allraga la collezione Longines DolceVita con quattro nuove nuance disponibili online.

Fondata nel 1832 in Svizzera, nella cittadina di Saint-Imier, dove ha tuttora la propria sede, la maison Longines ha un savoir-faire che affonda le radici nella tradizione, nell'eleganza e nelle prestazioni. Longines, erede di una lunga esperienza in veste di cronometrista di campionati mondiali e partner di federazioni internazionali, ha stretto negli anni solidi e duraturi legami con il mondo dello sport. Presente in oltre 150 Paesi, fa parte di Swatch Group, produttore di orologi a livello mondiale.

La DolceVita va in scena in una delle località più belle e raffinate d'Italia: Capri. La collezione, sin dalla sua creazione nel1997, è un inno al dolce vivere tutto italiano. Delicata e contemporanea, compagna ideale per lasciarsi trasportare dai propri sogni,seduti ai tavolini di un bar all'aperto, perdersi tra le stradine di un borgo storico o rilassarsi in riva al mare.

Loading...