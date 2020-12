Longines timekeeper ai mondiali di sci alpino Cortina 2021 Il brand del gruppo Swatch segnatempo e orologio ufficiale dall’8 al 21 febbraio nelle gare che assegneranno le medaglie nelle varie discipline dello sci alpino (dallo slalom al super gigante) di Paco Guarnaccia

Il brand del gruppo Swatch segnatempo e orologio ufficiale dall’8 al 21 febbraio nelle gare che assegneranno le medaglie nelle varie discipline dello sci alpino (dallo slalom al super gigante)

3' di lettura

Alla fine di dicembre saranno ben sette le gare di Coppa del mondo di sci alpino che si svolgeranno in Italia, preludio ai Campionati del mondo di Cortina d’Ampezzo, che dall’8 al 21 febbraio assegneranno le medaglie nelle varie discipline dello sci alpino (slalom, discesa, slalom gigante, super gigante, combinata e parallelo individuale).

Passione sport con sci ed equitazione

In entrambe le competizioni, Coppa e Campionati, Longines, uno dei marchi nel portafoglio di Swatch Group, sarà official timekeeper e orologio ufficiale. Una maison storica, la cui quota nel mercato degli orologi svizzeri nel 2019 è stata stimata al 6,6% (terzo marchio del settore) dal report di Morgan Stanley in collaborazione con LuxeConsult. Longines ha una partnership di lunga data con il mondo dello sci che, insieme a quello dell’equitazione, rientra nel fitto calendario di eventi e sponsorizzazioni alle quali la maison partecipa attivamente. Quest’anno, tuttavia, ha dovuto come tutti cambiare modus operandi.

Loading...

Fashion contest e quiz sui social media

«Se il 2020 ha avuto un merito, è stato quello di avere stimolato la creatività soprattutto in termini di comunicazione e sponsorizzazioni – spiega il ceo di Longines Matthias Breschan –. Visto che la maggior parte degli eventi sportivi cui siamo legati si svolge senza pubblico presente fisicamente, insieme agli organizzatori ci siamo impegnati per trovare modi alternativi per coinvolgere comunque gli spettatori: potendo assistere solo da casa, abbiamo lanciato diverse iniziative, dai fashion contest ai quiz utilizzando i social media». I primi, durante manifestazioni equestri come il Royal Ascot o il Prix de Diane Longines, sono gare di look tra gli spettatori che caratterizzano da sempre questi avvenimenti e che sono state trasferite sui social con un hashtag dedicato; i secondi, invece, sono giochi a premi online legati alla disciplina sportiva e realizzati con le federazioni di categoria.

Soluzioni che finora si sono rivelate soddisfacenti. «Pur senza provare l’emozione di essere fisicamente presenti all’evento, un grande numero di spettatori ha interagito con noi online. Ovviamente ci siamo adattati a questa nuova realtà digital per le nostre comunicazioni aziendali e per i lanci di prodotto e abbiamo incrementato la presenza sui social». Resta da capire se il pubblico potrà assistere dal vivo alle gare degli imminenti Campionati del mondo di Cortina per i quali l’orologio ufficiale sarà il modello The Longines Spirit nella versione cronografo blu, che rientra nell’ultima collezione lanciata nel 2020 dalla maison e che richiama il suo legame con alcuni importanti pionieri del mondo dell’aviazione e delle esplorazioni del secolo scorso.

Il nuovo The Longines Avigation BigEye con cassa in titanio

Il nuovo cronografo

L’heritage e l’Italia ricorrono in uno dei più recenti lanci del brand, un nuovo The Longines Avigation BigEye, cronografo con cassa in titanio che reinterpreta lo stile tipico dei segnatempo prodotti negli anni 30 con il caratteristico contatore dei 30 minuti cronografici sovradimensionato posizionato a ore 3 su un quadrante grané e sfumato blu, per quest’anno venduto in esclusiva nel nostro Paese. Segno di quanto il mercato italiano sia centrale per il marchio. «Stiamo lavorando alla strategia di prodotto per consolidare la leadership qui e in Europa puntando sulla clientela locale che in Italia è molto appassionata di orologi e apprezza la nostra lunga storia ed esperienza», conferma il ceo Breschan. Affinità rispetto allo stile di vita italiano testimoniate anche dalla collezione di modelli femminili DolceVita, che nel 2019 ha celebrato il 20° anniversario.