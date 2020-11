Lonza raddoppia in Borsa, spinta dall’accordo con Moderna Il gruppo elvetico produce un principio attivo necessario per il vaccino anti coronavirus di Moderna e con la società Usa il gruppo di Basilea ha firmato all'inizio di maggio un accordo di cooperazione di Lino Terlizzi

Il titolo del gruppo elvetico Lonza, attivo nella chimica e nelle biotecnologie, a Zurigo ha quasi raddoppiato il suo valore rispetto a marzo: Era infatti attorno ai 320 franchi in quel mese ed è nella fascia 600-620 franchi in questi giorni. Un rialzo di circa il 90% in otto mesi non passa inosservato, soprattutto se è, come in questo caso, graduale ma prolungato. Uno degli ultimi balzi il titolo lo ha fatto nei giorni scorsi, in coincidenza con l'annuncio dell'americana Moderna sull'efficacia al...