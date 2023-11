Loop, fiera di video e salotto intellettuale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Presentissimo nelle collezioni museali, molto meno in quelle private, non è facile da rivendere una volta acquistato, estraneo alla speculazione a breve termine, dà prestigio alla collezione ma è un asset poco liquido: il video d’artista. Il collezionista di video è consapevole di queste caratteristiche, ne va orgoglioso, una vocazione in cui la collezione stessa è il solo obiettivo senza secondi fini se non al massimo quelli del lustro personale. Pensate l’orrore che ha provato negli anni da poco passati, questo stesso video-collezionista in cui sulla cresta dell’onda c’erano gli Nft, con il loro valore che si impennava a dismisura eccitando i media e spingendo all’azzardo orde di neofiti votati allo schianto. Con Nft e videoarte che spesso finivano nominati nello stesso calderone confusionario ed ignorante. Questa stessa confraternita di video-collezionisti si ritrova ogni anno a Loop a Barcellona, tappa immancabile, arrivata alla sua 21ª edizione.

«Black Clouds», 2021, di Lawrence Lek, 10,50 minuti, in vendita alla galleria Sadie Coles HD di Londra





Le stanze della videoarte

Sono 36 le gallerie presenti quest’anno all’hotel Almanac di Barcellona, dove a ogni galleria è dedicata una stanza per l’occasione trasformata in confortevole sala di proiezione. Molto ampia, la varietà geografica ed espressiva, grandi nomi dell’arte contemporanea e artisti emergenti, gallerie estabilshed e nuovi espositori, video che strizzano l’occhio ai reportage e altri modulati sullo stile dei clip musicali, brevi come un reel di instagram o epopee alla Via col Vento. Tutti insieme senza soluzione di continuità, senza percorsi predefiniti.

Il nome più noto tra gli artisti esposti a Loop quest’anno è quello di Ugo Rondinone presente con il video “Burn to Shine”, titolo “rubato” ad una delle celebri frasi di John Giorno, il compagno scomparso nel 2018. Una danza tribale, ancestrale, 18 uomini e donne ballano intorno ad un fuoco in maniera ipnotica, in un video originariamente parte di un’installazione più ampia, 30.000 euro il prezzo proposto dalla galleria Esther Schipper. Altra galleria tra le più importanti a livello internazionale è Sadie Coles HQ che a Barcellona ha portato il video “Black Clouds” dell’artista cult Lawrence Lek. Qui va in scena un futuro prossimo e distopico dove la voce narrante è quella di un dispositivo di sorveglianza guidato dall’intelligenza artificiale, abbandonato in un’immaginaria città cinese: SinBeijing. Un mondo parallelo ricreato al computer, inquietante e immersivo. 30.000 euro la richiesta anche per questo video in edizione di cinque.

«Burn to Shine», 2022, di Ugo Rondinone, 13,40 minuti, in vendita alla galleria Esther Schipper di Berlino

L’impengo della videoarte

La videoarte spesso sposa tematiche politiche e di denuncia e a Loop ci sono vari esempi in tal senso come il video “The Same Track” di Tenjiwe Niki Nkosi in vendita alla galleria Stevenson per 15.000 euro, che parla di colonialismo e, in modo affascinante, sovrappone immagini tratte da gare di atletica durante i giochi del Commonwealth e immagini di storia contemporanea, creando simboli e significati che fanno riflettere su come il potere comunica sè stesso, anche attraverso lo sport.

Il video si fonde con la pittura, nel video-dipinto di Trisha Baga “Winter’s Springs, Live in Space” in vendita da Societè a 55.000 euro, ovviamente un pezzo unico. Spazio anche a una delle pioniere latinoamericane della videoarte Ana Bella Geiger presentato da Marlbourogh. Il suo filmato in bianco e nero del 1976, attraverso un’innocente mappa geografica parla in modo metaforico di fatti politici e sociali, aggirando la censura, pratica assolutamente attuale se si pensa ai tutorial su youtube dedicati al make-up che in molti paesi governati da dittatori vengono utilizzati per lanciare messaggi sgraditi al regime in modo “criptato”. L’ultimo video disponibile delle 10 edizioni iniziali è in vendita a 20.000 euro. La poetessa e artista multi-disciplinare Kameelah Janan Rasheed presenta nello spazio della galleria Nome “keeping count”, qui l’algebra serve da metafora dell’impossibilità di comprendere la totalità delle cose e, soprattutto, la non necessità che questo avvenga, prezzi assolutamente accessibili per un emergente già molto corteggiata dalle istituzioni: 10.000 euro la richiesta per un’edizione di 5 . La Palestina è presente con Shadi Habib Allah, il video “M1” è presentato da Rodeo, qui il protagonista è il lupo, essere metaforico per eccellenza spesso simbolo del male, e al tempo stesso simbolo delle lotte per preservare la natura, l’animale viene accostato a Per Segerbak, ingegnere allergico ai campi elettromagnetici, entrambi lottano per sopravvivere in un ambiente sempre più ostile: 15.000 dollari la richiesta per una delle 5 edizioni +2 pda (prova d’artista).

«Winter’s Springs, Live in Space», 2023 di Trischa Baga, 35,59 minuti, in vendita alla galleria Societé di Berlino

L’affair documenta

Essendo Loop per sua stessa vocazione un salotto intellettuale quanto una fiera, sui divani dell’hotel Almanac a tenere banco è stato l’affair documenta: uno dei membri del board curatoriale incaricato di trovare il nuovo direttore artistico di documenta 15 nel 2027, lo scrittore indonesiano Ranjit Hoskoté, ha rassegnato le dimissioni dopo accuse di antisemitismo e richieste di spiegazioni per aver sottoscritto nel 2017 un documento del BDS (gruppo di attivisti per il boicottaggio di Israele), lui ha quindi deciso di dimettersi ricevendo la solidarietà di tutti gli altri membri del comitato, nella loro lettera di dimissioni collettiva affermano anche: “Nelle circostanze attuali, noi non crediamo che in Germania ci sia spazio per uno scambio aperto di idee e che sia impossibile lo sviluppo di quegli approcci artistici, complessi e variegati, che gli artisti e i curatori di documenta si meritano”. Insomma in Germania è tabù a livello politico, per ovvie ragioni storiche e identitarie, ogni critica contro lo stato di Israele; posizioni difficilmente digeribili per il mondo dell’arte, soprattutto, nei suoi apici culturali. Documenta 15 vacilla, visto che non sarà facile trovare sostituti all’altezza in questo clima e con queste pre-condizioni.