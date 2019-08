Lord, guru ed ex «polli» del Mirror, l’insolito team di Johnson per la Brexit

Rispetto ai tempi di Churchill, però, i nomi sono un po’ cambiati. Fra i membri ci sono Michael Gove, ministro dell’Ambiente sotto il governo May e oppositore della Brexit no-deal, nominato da Johnson capo del Gabinetto e cancelliere del Ducato di Lancaster; Dominic Raab, ministro dimissionario della Brexit ai tempi del governo May, tornato in pista come Segretario di Stato per gli Affari Esteri e del Commonwealth; Sajid Javid, ex managing director di Deutsche Bank e astro nascente del partito, insediato come cancelliere dello Scaccchiere al posto di Philip Hammond; Geoffrey Cox, Procuratore generale per l'Inghilterra e il Galles evvocato generale per l'Irlanda del Nord, noto soprattutto per la stroncatura al deal siglato da May con l’Europa; Stephen Barclay, ministro della Brexit sotto al precedente governo, uno fra i superstiti nel nuovo esecutivo Johnson; Jacob Rees-Mogg, l’ultrà della Brexit indicato da Johnson come leader della Camera dei Comuni (la figura che fa da raccordo fra governo e parlamento).

Dopo una carriera nelle banche di investimento, la sua ascesa politica si è svolta tutta negli ambienti più a destra del partito conservatore. Rees-Mogg è noto come «membro del XIX secolo» per l’abbigliamento retrò e una linea politica che ammicca alle radici - molto - conservatrici del partito: euroscetticismo, ostilità ai diritti gay e alla protezione ambientale, pollice di ferro sull’immmigrazione e difesa strenua del libero mercato.

I consulenti di Boris a Downing street

Gli oppositori di Johnson, però, si allarmano soprattutto per la scelta dei vari advisor che dovranno affiancarlo nel processo di divorzio dalla Ue. La figura più controversa è proprio Dominic Cummings, consulente politico, stimato dai Brexiteer come una delle eminenze grigie dietro al referendum del 2016 (e disistimato per lo stesso motivo dai suoi avversari, che tra l’altro lo accusano di avere solo un buon fiuto per le cause già vinte). Direttore della comunicazione nella campagna per il Leave del 2016, Cummings ha iniziato a salire agli onori della cronaca negli anni ’90 per la sua attività in Business for sterlin, un gruppo sfavorevole all’ingresso del Regno Unito nell’euro.

Non era amato da David Cameron, il premier che ha indetto e perso il referendum sulla Brexit («È uno psicopatico») e si è guadagnato diverse antipatie anche fra altri esponenti del partito. I rapporti con la Ue sono affidati a David Frost, già emissario della Brexit a Bruxelles, osteggiato da alcuni Brexiteer perché accusato di manomettere i loro piani di divorzio dall’Europa. Frost aveva già fatto da consigliere a Johnson nel suo periodo da ministro degli Esteri, e ora torna al lavoro con un focus più specifico sulla Brexit. La comunicazione di Downing street va a Lee Cain, ex giornalista, già assoldato da Johnson per la sua campagna per le leadership dei Tory. Prima di gestire la comunicazione per Johnson e altre iniziative di area conservatrice, inclusa la campagna per il Leave del 2016, Cain ha lavorato per il quotidiano di centrosinistra Daily Mirror.