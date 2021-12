Lorenzo Bertelli: «Al centro di tutto c'è la sostenibilità ambientale e sociale»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il racconto di questa intervista comincerà dall'ultima domanda e siamo autorizzati a farlo direttamente da Eraclito. Chiamare in causa il sommo maestro del panta rei non ci pare fuori luogo, intanto perché è il primo ad aver detto che “ogni punto d'inizio può essere anche un punto di fine” e poi perché è di filosofia che finiamo per parlare per almeno un terzo della nostra conversazione con Lorenzo Bertelli. Ma prima liberiamo subito il campo dalla domanda delle domande: è vero che entro i prossimi tre anni raccoglierà il testimone del padre alla guida dell'azienda, come lo stesso Patrizio Bertelli avrebbe detto − frainteso o meno, come rivelazione a sorpresa, battuta o provocazione − all'agenzia Bloomberg in occasione del Capital Markets Day? È possibile? «Non credo che andrà in pensione e non so fra quanti anni avverrà la successione, è importante organizzarla bene».

Una vista della fabbrica-giardino del gruppo Prada a Valvigna (Arezzo), dove l'architettura progettata da Guido Canali esplora il rapporto tra gli edifici e la libertà degli elementi naturali. (Foto Alessandro Ciampi)

Da quel 18 novembre, il primogenito trentatreenne di Miuccia Prada deve averlo ripetuto talmente tante volte, che non vale la pena di riprovarci. Dunque torniamo ad Eraclito e la fine (o l'inizio) della storia suona, più o meno, così: «La risposta sta nel saper non dare una risposta». Alla luce dell'attualità, il ribaltamento di prospettiva si fa interessante. «Quello che intendo è che ho imparato a sposare un pensiero, farlo mio, e poi, la settimana dopo, immergermi in un modo di ragionare completamente diverso, magari opposto. Studiare filosofia è un esercizio di flessibilità mentale, non è una materia che puoi fare tua per il tempo di un esame e poi dimenticare, è un modo di procedere, un metodo di comprensione delle cose. Le tesi sono così complesse che devi appropriarti delle convinzioni di ogni filosofo per poterne parlare. Ed è un esercizio di cambiamento continuo». Tutto scorre, lo si diceva, ma nel divenire, nell'adattarsi alle novità, anche le più inaspettate, sta la capacità di presenza sul mercato, tanto più nella moda che è l'incarnazione dell'essere contemporanei al proprio tempo. Si esiste e si è rilevanti stando nel flusso e questo, se non fosse un punto di vista del VI secolo avanti Cristo, è la descrizione del mondo digitale.

Un fermo immagine della video-sfilata uomo P/E 22, nella parte girata in esterni tra Cala Zafferano e Cala Luna, in Sardegna.

Lorenzo Bertelli non ha dubbi in proposito: «Non c'è più un solo modo di fare comunicazione, tutto è fluido, bisogna saper capire e registrare il momento, mutare. L'unica vera regola è che non ci sono regole. Lo scenario cambia, bisogna acquisire nuove competenze per sapere quello che si vuole. E studiare, studiare, studiare. Io lo sto facendo da oltre un anno sugli NFT, un progetto importante a cui stiamo lavorando». Che il leader italiano nel settore della moda, con quattro marchi in portafoglio (Prada, Miu Miu, Church's e Car Shoe), entri nel mondo dei Non Fungible Token è un'altra notizia. Tanto più pensando al potenziale rappresentato da Aura Blockchain Consortium, l'alleanza che ha unito Lvmh, Richemont, Prada e che recentemente ha visto l'ingresso anche di Otb di Renzo Rosso. Di Aura Lorenzo Bertelli è presidente e questa capacità di mettere intorno allo stesso tavolo i grandi rivali del mercato dei consumi di lusso, ci riporta al discorso di partenza. «Quando sei convinto di un'idea e c'è qualcuno che la pensa in modo completamente diverso, all'inizio tieni le distanze. Ma se lo ascolti, provi a guardare le cose dal suo punto di vista, scopri che anche quell'opinione mostra un pezzo di verità. Il vantaggio che mi ha dato la laurea in filosofia è la consapevolezza che ci sono tanti modi di vedere la stessa cosa e sono tutti rispettabili. Il mondo non è in bianco e nero, la vita è fatta di sfumature. Il che non significa non essere pragmatici e risoluti nelle scelte, anzi! Proprio perché hai una chiara visione delle cose da più punti di vista, sai anche, in modo chiaro e sincero, che alla fine occorre arrivare alla sintesi e decidere».

Un dettaglio dello show donna P/E 22, che si è svolto in simultanea live tra Milano e Shanghai, lo scorso settembre.

Decidere, per il group marketing director ed head of corporate social responsibility, significa parecchie cose. Compreso aver puntato i piedi per pretendere la creazione di un comitato di sostenibilità con figure dedicate. Notizia che è stata annunciata sempre al Capital Markets Day. Due nuovi ingressi nel consiglio di amministrazione per ampliare le competenze in materia ESG (Environmental, Social, Governance), due figure di spicco nel mondo dell'impegno sociale e ambientale internazionale: Pamela Culpepper, fondatrice di Have Her Back Consulting e Anna Maria Rugarli, corporate sustainability vice president della Japan Tobacco International. «Servono persone che abbiano una visione strutturata di queste tematiche e che passino il loro tempo a pensare, investire e dedicarsi ad esse. Ricordiamoci che la sostenibilità è innanzitutto economica. Non basta essere sostenibili “a perdere” o “a termine” perché se no non si è sostenibili per definizione!».

Il taglio delle pelli nei laboratori toscani, a Valvigna. (Foto Agostino Osio)

Ecco una delle ragioni per cui ha senso portare la questione a livello del board: è una scelta di business prima che di comunicazione o di immagine. «Se vogliamo tornare alla filosofia, ci si potrebbe chiedere: esiste un mondo sostenibile senza il capitalismo? Possiamo starne a discutere per ore, ne hanno scritto e dibattuto in moltissimi. A me, però, una cosa è chiara: le partite si giocano dentro il campo. Non si può pensare di cambiare il mondo, tenendosene fuori. Occorre stare alle regole del gioco che c'è in quel momento. Poi le regole si potranno cambiare, e si potrà contribuire a cambiarle, ma prima bisogna iniziare la partita». Perché l'impegno CSR sia incisivo e centrale nel sistema produttivo mondiale, deve diventare conveniente e competitivo. Altrimenti non si va da nessuna parte e ci si ferma alle dichiarazioni di principio.