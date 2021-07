Loro Piana a fianco dell’Itis di Biella per il progetto triennale «My Zelander»

Il punto di vista dell’Unione industriali

«Il dialogo fra scuola e impresa è fondamentale sia per gli studenti che per gli imprenditori – commenta Francesco Ferraris, vicepresidente di Unione Industriale Biellese (Uib) con delega all’education –. Progetti come questo sono l’esempio concreto dell’attenzione da parte di aziende come Loro Piana al futuro del territorio: grazie a iniziative come queste, che come Uib appoggiamo con convinzione, si possono gettare le basi per il futuro di tutti. È un’opportunità preziosa per i ragazzi, che così possono iniziare ad appassionarsi alla realtà manifatturiera tessile, con la soddisfazione di creare un tessuto che potrà essere indossato in tutto il mondo. È anche un’ottima occasione di confronto per le aziende, che possono dialogare con la prossima generazione di talenti. Insieme possiamo contribuire alla crescita del tessuto manifatturiero locale e allo sviluppo del territorio».

Tre anni di intenso lavoro e un obiettivo

Gli studenti della classe VA tessile e moda dell’Itis di Biella hanno preso parte a workshop, visite aziendali, testimonianze e digital meeting con i responsabili e i tecnici dell’azienda: tecnici di laboratorio, filatori, tessitori, tintori, disegnatori, addetti al controllo qualità. Al termine del fitto programma di attività, è stato loro assegnato il compito di creare una mini collezione di tessuti, con target e destinazione d’uso diverse, a partire dalla preziosa lana Zelander, alla quale nel 2000 fu persino dedicato un breve saggio di 35 pagine intitolato Loro Piana presenta Zelander: una fibra straordinaria per tessuti unici.

A ciascun capo il suo tessuto

Divisi in tre gruppi, gli studenti hanno ideato tre diversi tessuti, immaginando i seguenti capi: un capospalla con mano serica creata dal Gruppo Tessuto Uomo, una giacca sofisticata e femminile disegnata dal Gruppo Tessuto Donna e una giacca antipioggia e antivento per il Gruppo Tessuto Sport. Nonostante le difficoltà dovute all’attuale emergenza sanitaria che dallo scorso anno ha impedito ogni contatto diretto tra le parti, l’iniziativa è stata portata avanti grazie alla determinazione e alla passione di tutti i soggetti coinvolti: tutor aziendali, docenti e allievi hanno trasformato la nuova sfida in un’opportunità per lavorare in modo diverso e acquisire nuove abilità digitali.

La pandemia ha cambiato il progetto senza fermarlo

«A causa della pandemia, è stato necessario rivedere il percorso, ma gli studenti hanno comunque potuto approfondire tutti gli aspetti della filiera dal punto di vista tecnico e creativo, con l’obiettivo di realizzare un tessuto e capirne la destinazione finale», sottolinea la professoressa Roberta Zanone Poma, responsabile del progetto.

Il successo di un’alleanza pubblico-privato

«Ringrazio Loro Piana, i docenti e gli studenti del triennio tessile per non aver rinunciato a portare avanti il progetto nonostante la situazione di emergenza – sottolinea Giovanni Marcianò, dirigente scolastico Itis Quntino Sella Biella –. My Zelander testimonia che, anche a distanza, la scuola in una logica di miglioramento continuativo e di innovazione, non si ferma. Chi, come Loro Piana, ha grande considerazione per la scuola, merita tutta l’attenzione del nostro istituto. E ciò vale pure per le pmi biellesi dei settori meccanico, elettronico, informatico, chimico con cui - anche tramite l’Uib - tanti progetti vanno rilanciati».