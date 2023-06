Loro Piana a La Réserve à la Plage

Uno dei beach club più belli della Costa Azzurra e di Saint Tropez, La Réserve à la Plage di Pampelonne, sarà personalizzato per tutta l'estate da Loro Piana: il motivo multirighe Suitcase Stripe si trova in spiaggia, su spugne e tendine, ma anche nel bar-ristorante. Inoltre, un pop up store offre la Resort Collection del marchio del gruppo Lvmh.

