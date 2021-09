Loro Piana, premio di risultato da 3.380 euro

1' di lettura

Accordo tra azienda e sindacati sul nuovo integrativo di Loro Piana, marchio piemontese dal 1924 sinonimo di cashmere: per la prima volta il contratto di secondo livello verrà applicato a tutti i 1.500 dipendenti del gruppo che porteranno a casa fino a 3.380 euro di premio di risultato. Oltre al ritocco alla busta paga, l’integrativo dedica grande attenzione al tema dei diritti individuali. L’accordo raddoppia infatti il congedo retribuito da 3 a 6 mesi per le vittime di violenza di genere, favorisce la genitorialità con cinque giorni di permesso retribuito aggiuntivi rispetto ai termini di legge per il padre per la nascita del figlio e migliora e garantisce il part-time per il rientro dalla maternità.

Sono stati, inoltre, raddoppiati i permessi studio in funzione della formazione continua del lavoratore. È stato aumentato il contributo al fondo di previdenza complementare dello 0,5% a totale carico dell’azienda. Un insieme di miglioramenti normativi che, secondo Sonia Paoloni, Raffaele Salvatoni e Daniela Piras, rispettivamente segretari nazionali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil, rispondono alle richieste contenute nella piattaforma per il rinnovo del contratto nazionale di settore del tessile abbigliamento sottoscritto il 28 luglio scorso. «Questi miglioramenti, sanciti nell’integrativo di un gruppo importante come Loro Piana», sottolineano gli esponenti sindacali, «sono ancora attesi a livello nazionale ma rappresentano sicuramente un apripista per le altre aziende e potranno essere inseriti nel prossimo rinnovo contrattuale».

Loading...