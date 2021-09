Loro Piana sigla il nuovo contratto integrativo, all’insegna dell’equilibrio tra lavoro e vita privata e molto altro

4' di lettura

Quando un’azienda come Loro Piana, conosciuta in Italia e nel mondo per la qualità dei prodotti ma, ancora più importante, capofiliera in un settore del tessile-abbigliamento, propone un contratto integrativo dai tratti profondamente innovativi, la notizia è doppiamente positiva (nella foto in alto, il cortile interno del negozio di via Monte Napoleone, a Milano). Lo è per tutte le persone che lavorano direttamente per l’azienda (l’accordo riguarda tutti i dipendenti che lavorano negli uffici di Milano, Borgosesia e Quarona, oltre che negli stabilimenti produttivi italiani, inclusi quelli facenti parte della controllata Manifattura Loro Piana) e, appunto, per l’intera filiera. Modelli innovativi di organizzazione del lavoro e, forse ancora più importante, di relazioni sindacali sono uno strumento fondamentale di crescita sana e duratura per un settore economico (e non solo).

I nuovi strumenti

Tra gli aspetti che maggiormente caratterizzano il contratto integrativo c'è l'introduzione di strumenti, come un pacchetto di permessi aggiuntivi, pensato per bilanciare in modo sostenibile e strutturale il naturale bisogno di flessibilità dei dipendenti nella gestione degli impegni personali con l'esigenza di continuità e di programmazione delle attività aziendali. In questa logica e con la finalità di facilitare il rientro al lavoro dei genitori dopo la nascita di un figlio, sono inoltre stati introdotti permessi speciali per l'inserimento del figlio al nido e alla scuola d'infanzia, oltre ad un sistema di supporto nell'organizzazione dei turni lavorativi. Altra novità importante riguarda l'estensione delle tutele previste dalla legge e dal contratto collettivo: il congedo matrimoniale alle coppie conviventi e a quelle che hanno contratto matrimonio all'estero, la piena equiparazione del partner nella fruizione del congedo di paternità - indipendentemente dal genere - che viene portato a 15 giorni e il raddoppio dell'aspettativa retribuita prevista per i casi di violenza di genere.

Il debutto della Banca ore solidale

«Alla luce di una concezione d'impresa che interpreta l'azienda come una comunità solidale, la cui coesione si alimenta anche attraverso il sostegno reciproco», si legge in una nota, è stata inoltre introdotta la Banca ore solidale, rivolta ai dipendenti che si trovino ad affrontare particolari difficoltà e problematiche, attraverso la cessione di ore di ferie da parte dei colleghi, alla quale l'azienda contribuirà in pari misura.

Centralità della formazione

La formazione continua ad essere un elemento centrale per la crescita aziendale: raddoppiati a 200 ore retribuite i permessi per studio e riconfermato l'impegno alla tutela della professionalità e dell'artigianalità attraverso l'Accademia dei Mestieri Loro Piana.

