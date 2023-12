Loro Piana, il Tribunale di Torino conferma la tutela delle calzature «white sole»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una suola bianca, in gomma, ispirata ai modelli da barca a vela, ma trattata con una tecnica innovativa che la rende più leggera e confortevole. E una tomaia in suede. La White sole di Loro Piana, nata nel 2005, è stata riconosciuta come elemento distintivo del brand dal Tribunale delle Imprese di Torino he con l’ordinanza n. 15604/2023 pubblicata lo scorso 25 ottobre, ha accolto il ricorso cautelare depositato dalla maison - che dal 2013 è parte del gruppo Lvmh - nei confronti di una società italiana attiva nella vendita di calzature.

Loro Piana, assistito dallo studio legale Trevisan & Cuonzo, ha lamentato la produzione e commercializzazione di alcuni prodotti ritenuti imitativi delle iconiche calzature White Sole, mediante la riproduzione della loro forma complessiva e di tutti i loro principali elementi distintivi e caratterizzanti, nonché mediante l’uso non autorizzato dei marchi denominativi che contraddistinguono dette calzature.

Il Tribunale ha accolto il ricorso di Loro Piana, inibendo l’attività di produzione, commercializzazione, promozione e offerta in vendita delle calzature ritenute in contraffazione del modello Open Walk, ordinandone il ritiro dal commercio ed inibendo altresì l’uso dei marchi denominativi in qualsiasi forma e modalità, disponendo la pubblicazione del dispositivo della decisione sul quotidiano Corriere della Sera.