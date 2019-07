Lotta all’evasione, la fattura elettronica spinge il gettito extra: 4 miliardi nel 2019 di Marco Mobili, Giovanni Parente

Fattura elettronica: cosa cambia dal 1° luglio

Quattro miliardi in più di Iva a fine anno con la fatturazione elettronica. Sono in molti sia al Mef sia nell’amministrazione finanziaria a essere convinti che si tratti di un risultato alla portata. A testimoniarlo sono i numeri del gettito Iva di questi primi sei mesi del 2019: proiettando a fine anno l’andamento delle entrate dell’imposta sul valore aggiunto per gli scambi interni, pari a più di 350 milioni al mese finora, l’Iva farebbe registrare un maggior gettito molto vicino ai 4 miliardi di euro, se non addirittura superiore. Aiutata in questo anche dalla “vecchia” comunicazione dei dati delle liquidazioni, con cui il Fisco può chiudere il cerchio monitorando i versamenti.

Se il risultato sarà confermato, il Governo vedrà di fatto raddoppiate le previsioni di entrata attribuite alla digitalizzazione delle fatture emesse e ricevute in tutte le transazioni di beni e servizi. Sui saldi di finanza pubblica, infatti, la fatturazione elettronica a fine 2019 era stata cifrata per 1,9 miliardi di maggior gettito sottratti all’evasione fiscale. Senza contare l’effetto deterrente sulle indebite compensazioni, ossia sull’utilizzo di crediti Iva inesistenti o non spettanti: a inizio anno le Entrate hanno “bloccato” quasi 700 milioni di euro che altrimenti sarebbero stati utilizzati per abbattere altre imposte dovute.

L’effetto sui conti pubblici

Più in generale, l’e-fattura può portare una boccata d’ossigeno anche per far quadrare i conti a fine anno, tra saldi concordati con Bruxelles e manovra di bilancio (si veda il servizio a pagina 2). Una conferma della crescita del gettito Iva è arrivata dal bollettino delle entrate diramato ieri dal dipartimento delle Finanze sui primi 5 mesi del 2019 (gennaio-maggio) e sull’andamento dei versamenti degli F24 registrati a metà giugno. Secondo il bollettino, infatti, l’Iva sugli scambi interni continua la sua corsa al rialzo (+4,6%) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, facendo registrare un maggior gettito di 1,924 miliardi.

Eppure il debutto dell’e-fattura è stato accompagnato da tanto scetticismo e da una lunga scia di polemiche, frutto anche delle disavventure dell’amministrazione finanziaria dell’autunno 2017 con la trasmissione dello spesometro. A pochi mesi dal debutto del 1° gennaio per tutti gli scambi tra privati (B2C e B2B), sulla fatturazione elettronica tra privati è piombato, poi, lo stop del Garante della privacy. Rilievi dell’Authoritycon risposte a tempo di record da parte del direttore delle Entrate, Antonino Maggiore, chiamato a dirigere la macchina operativa del Fisco proprio in quei giorni di confronto e scontro (soprattutto con le associazioni di categoria) sulle nuove fatture online. Respinte al mittente le continue richieste di proroghe, aprendo soltanto a una moratoria sulle sanzioni, la fatturazione elettronica è ormai una realtà degli adempimenti tributari del Fisco italiano con cui imprese, professionisti e intermediari si confrontano quotidianamente.