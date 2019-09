Lotta all’evasione: le promesse, i risultati mancati e le chance digitali

Stop al contante, card unica per identità e pagamenti

5' di lettura

Il premier Giuseppe Conte, indossata la nuova casacca del governo giallorosso, ha prontamente lanciato l’impegno per una «seria lotta all’evasione fiscale». Lo ha fatto la scorsa settimana fa incontrando a Palazzo Chigi i sindacati, nell’ambito del confronto sulla prossima legge di Bilancio. Ma lo aveva fatto anche qualche giorno prima in Parlamento, durante il suo discorso programmatico, affermando che le risorse per evitare l’aumento automatico dell’Iva e avviare un alleggerimento del cuneo fiscale sarebbero arrivate (anche) da «un’efficace strategia di contrasto all’evasione, da condurre con strumenti innovativi e un ampio ricorso alla digitalizzazione».

LEGGI ANCHE / Stop al contante, i limiti già in vigore e i bonus in arrivo

In effetti, i richiami alla legalità fiscale – pur con intensità ed entusiasmi diversi – sono un tratto comune di quasi ogni governo. Un’eccezione l’avevano fatta sia Matteo Renzi sia Paolo Gentiloni. In particolare, il neo leader di Italia Viva, nel suo discorso per la fiducia alla Camera (24 febbraio 2014), non pronunciò mai la parola «evasione», né associata a «lotta» né a «contrasto», scegliendo invece di delineare quella che sarebbe poi diventata la strategia del «fisco amico», in parte anticipata da Enrico Letta un anno prima: la legalità fiscale, questo era il messaggio, si raggiunge rafforzando l’adempimento spontaneo, la compliance, e offrendo servizi che semplifichino davvero gli adempimenti dei cittadini-contribuenti (in pratica, il primo passo verso il 730 precompilato).

L’IMPORTO EVASO Italia prima in europa per iva evasa. Dati 2017, in milioni di euro. Totale iva evasa: 137.470. (Fonte: Commissione europea)

IL TAX GAP Anno 2017. In %. (Fonte: Commissione europea)

Il gioco dell’elastico da un governo all’altro

Andando a ritroso, Mario Monti, nel suo discorso in Senato (17 novembre 2011), dedicò alla lotta all’evasione un intero paragrafo del programma di governo: l’obiettivo, oltre alla necessità di aumentare il gettito, era di abbattere le aliquote e perseguire una forte idea di equità, attraverso una serie di azioni, poi in parte attuate: ridurre la soglia per l’uso del contante; favorire l’uso della moneta elettronica; agevolare la condivisione di informazioni tra amministrazioni diverse; potenziare gli strumenti di misurazione induttiva del reddito; migliorare la qualità degli accertamenti.