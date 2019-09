Lotta all’evasione, i sindacati al Mef: investire nelle Agenzie fiscali Il coordinamento delle rappresentanze sindacali delle Agenzie fiscali (Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Pa, Confsal/Unsa, Flp) chiedono al ministro Gualtieri chiedono al neoministro dell’Economia investimenti in risorse umane e materiali per migliorare la macchina fiscale di Giovanni Parente

Investimenti in risorse umane ed economiche per il miglioramento funzionale della macchina fiscale, sottoposta negli anni a forti livelli di “stress” operativo. A maggior ragione dell’indirizzo annunciato dal Governo di voler dare un forte impulso al contrasto all’evasione e all’elusione. È la richiesta al neoministro dell’Economia Roberto Gualtieri che arriva in una nota congiunta del coordinamento delle rappresentanze sindacali delle Agenzie fiscali (Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Pa, Confsal/Unsa, Flp). Una lettera per chiedere un’«audizione-convocazione» al ministro e per sottolineare le «numerose criticità e problematiche che oggi affliggono le Agenzie fiscali e per le quali sono necessari tempestivi e risolutivi interventi normativi e regolamentari».

Le carenze di organico



Tra le questioni poste all’attenzione dai sindacati delle Agenzie fiscali ci sono «le gravissime carenze di organico, funzionari e dirigenti, oltre a rendere pesanti, ai limiti della praticabilità, i carichi di lavoro in essere, impediscono il pieno dispiegarsi dei compiti e delle funzioni delle strutture operative strategiche che presidiano il territorio e che vigilano e controllano il traffico di persone e merci».

A questo si aggiunge «la “disarticolazione” normativa e contrattuale, subita dal modello delle Agenzie rispetto al quadro definito al momento della nascita delle stesse» che «ha impedito il pieno dispiegarsi delle potenzialità del sistema sul piano organizzativo ed operativo, incidendo sostanzialmente e negativamente sui vari aspetti dell’autonomia delle strutture».

