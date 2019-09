Lotta al cambiamento climatico, cittadini e imprese rimandati sui temi “green” Due ricerche presentate da Engie nel corso di un forum ad hoc mettono in fila il vissuto e la sensibilità di imprese e cittadini rispetto all’inquinamento e alla decarbonizzazione di Celestina Dominelli

Nel giorno in cui gli studenti di tutto il mondo scendono in piazza per il terzo sciopero globale in difesa dell’ambiente per il “ Fridays for Future”, raccogliendo l’invito alla mobilitazione contro il cambiamento climatico lanciato dalla giovane attivista Greta Thunberg, un primo verdetto già c’è. E non è particolarmente lusinghiero per cittadini e imprese italiane, rimandati a settembre quanto a sensibilità “verde” . A documentarlo sono due indagini, realizzate da Euromedia Research e Politecnico di Milano e presentate oggi nel capoluogo lombardo da Engie Italia, braccio “italiano” del colosso francese leader di mercato nella transizione a zero emissioni di CO2, in occasione del Forum “Più per meno CO2”.

Le analisi presentate al Forum Engie

Due analisi che mostrano sostanzialmente la stessa immagine: alta consapevolezza, almeno in linea teorica, ma, soprattutto sul fronte delle imprese, una certa resistenza a introdurre dei cambiamenti nell’organizzazione aziendale per migliorare la propria performance energetica se non in ossequio alla presenza di obblighi normativi e al tempo di ritorno degli investimenti.

Il peso delle bufale nell’opinione pubblica

Dalla ricerca di Euromedia Research, fatta su un doppio campione (cittadini e imprese), emerge che i primi mostrano consapevolezza (77%) e interesse (76%) rispetto ai cambiamenti climatici. Dai successivi approfondimenti dell'indagine, si scopre che l’82,3% associa correttamente gas serra a riscaldamento globale. Colpisce, però, un dato su tutti: nonostante il parere quasi unanime della comunità scientifica, ancora un 13% ritiene la minaccia del surriscaldamento globale un allarme infondato (terrorismo psicologico o bufala).

Aziende rimandate sul fronte della decarbonizzazione

E le aziende? Secondo la ricerca Euromedia, l’86% delle intervistate dichiara di essere sensibile al tema, ma ben l’83% non misura le emissioni di CO2 della propria attività. Il 40% delle imprese afferma poi di aver adottato interventi per migliorare l’efficienza energetica (illuminazione a led per il 24%, fotovoltaico per il 20%). Il campione delle aziende interpellate è diviso a metà tra chi è consapevole dell'impatto che i cambiamenti climatici avranno sul proprio business (48%) e chi non lo è (45%). E ancora, ben il 70% delle aziende non ha produzione energetica da fonti rinnovabili e non prevede azioni a compensazione delle proprie emissioni. Il 74% delle aziende, infine, ad oggi non ha orientato acquisti verso prodotti o servizi a basso impatto ambientale.