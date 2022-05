Lotta al Covid, un anno di Green pass: con carta verde addio a lockdown

Ascolta la versione audio dell'articolo

Festeggia il compleanno un codice a barre (o QR code) che ha caratterizzato il quotidiano di molti italiani, mettendoli nelle condizioni di tornare ad abitudini che l’emergenza Covid aveva drammaticamente cancellato. Esattamente un anno fa, il 16 maggio 2021, per la prima volta veniva introdotto in Italia il Green Pass. In tutto questo tempo c’è chi lo ha tenuto stampato sempre in tasca, sul proprio cellulare o persino chi lo ha tatuato sulla pelle e ne ha clonato versioni taroccate. Per molti ha costituito un’occasione di libertà. Pochi altri al contrario lo hanno definito un “marchio” selettivo e discriminatorio, una soluzione ampiamente liberticida.

Strumento inizialmente concepito per gli spostamenti

Fatto sta che con il certificato verde elettronico, ora in vigore soltanto per accedere nelle Rsa e negli ospedali, tempo fa l’Italia è entrata in una nuova fase dell’emergenza Covid, gettandosi alle spalle definitivamente il ricorso a lockdown e chiusure delle attività. Inizialmente era stato pensato solo per gli spostamenti, per rilanciare turismo e allentare le restrizioni alla mobilità.

Draghi e il pass verde nazionale per viaggiare in Italia

Fu proprio il premier Mario Draghi ad annunciare, in occasione dell’approvazione del decreto che ne introdusse la misura, la possibilità di tornare a viaggiare in tutto il Paese con un “pass verde nazionale”, in attesa che entrasse in vigore il Green pass europeo previsto un mese e mezzo dopo. Si decise in quella occasione di semplificare e digitalizzare, in un solo lasciapassare digitale, le regole già previste da alcune settimane precedenti con le “certificazioni verdi” cartacee, utilizzate per spostarsi tra regioni arancioni e rosse: la gente esibiva il certificato di avvenuta vaccinazione, quello di guarigione oppure il risultato negativo del tampone.

A luglio 2021 l’estensione della certificazione ad altri ambiti

Verso la fine della primavera del 2021, con i numeri delle vaccinazioni ancora bassi, erano relativamente pochi gli italiani che ne erano in possesso ma in quei giorni si cominciò a testare la piattaforma tecnologica europea. Da allora le misure sul Green pass, continuamente rimodulate a seconda dell’andamento dei contagi, sono state aggiornate in tutti i decreti legati all’emergenza pandemica e a luglio 2021 le certificazioni verdi digitali hanno regolato (oltre all’accesso alle strutture sanitarie assistenziali e gli spostamenti sul territorio nazionale) anche la partecipazione a spettacoli, eventi sportivi, concerti, feste, palazzetti sportivi, locali, festival o arene all’aperto, ricevimenti di matrimonio e altre cerimonie civili e religiose.

Ad agosto è la volta dei ristoranti

Poi ad agosto il lasciapassare è stato necessario per poter consumare al tavolo al ristorante e per accedere ai centri termali, alle piscine, alle palestre, alle fiere, ai congressi, ai concorsi, ai cinema e ai teatri.