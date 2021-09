Lotta al Covid, Biden accelera: vaccino o test in azienda. Obbligo per i federali

2' di lettura

aspri contro i no-vax sono stati usati dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che ha annunciato nuove e più stringenti misure riguardo al vaccino contro il Covid-19. È previsto l’obbligo per tutti i dipendenti federali, mentre alle aziende con più di 100 addetti sarà richiesto che i loro lavoratori siano vaccinati o sottoposti almeno a un test settimanale.

Interessati 100 milioni di americani

Le nuove disposizioni, sottolinea la Cnn, potrebbero applicarsi a ben 100 milioni di americani, quasi i due terzi della forza lavoro del Paese. «Siamo stati pazienti, ma la nostra pazienza si sta esaurendo e il vostro rifiuto ha avuto un costo per tutti noi», ha detto Biden, rivolgendosi a quegli americani che ancora rifiutano di ricevere il vaccino, stimati in circa 80 milioni.

«Anche se l’America è in condizioni molto migliori rispetto a sette mesi fa quando sono entrato in carica, devo dirvi un’altra cosa: siamo in un momento difficile e potrebbe durare per un po’», ha aggiunto Biden riferendosi alla situazione epidemiologica.

Obbligo, test, provvedimenti disciplinari: le opzioni possibili

La decisione risolve il problema delle aziende alla radice: diventa una responsabilità della quale si fa carico il governo federale, quindi un obbligo che nasce dalla politica. Nel caso dei privati la scelta è tra somministrazione del vaccino o test con frequenza settimanale. Nel caso dei federali invece non c'è possibilità di scelta: chi rifiuta di vaccinarsi andrà incontro a provvedimenti disciplinari.

Il cambio di strategia della Casa Bianca è drastico, così come sono drastici i numeri dei contagi giornalieri di Covid dovuti alla variante delta: nelle ultime settimane si registrano oltre 150mila casi al giorno.