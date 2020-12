Lotta al Covid: tamponi rapidi nei centri commerciali di Ceetrus Italy Il servizio, già attivo a Vimodrone (MIlano) e in Sardegna, sarà presto esteso a Piemonte, Puglia, Campania, Lazio, Marche e Abruzzo

D’ora in poi anche nei centri commerciali sarà possibile effettuare i test rapidi per scoprire se si è positivi al Covid. Ceetrus Italy, filiale italiana del gruppo francese attivo nell’industria immobiliare commerciale, lancia un nuovo servizio per fare il tampone antigenico rapido in modalità drive-in nei parcheggi dei centri commerciali, in collaborazione con Meti Group in Sardegna, mentre in alcune regioni italiane è stato siglato un accordo con Prevention Suite by Medispa e con ParkinGo.

L’operazione è stata effettuata in accordo con le istituzioni locali, segno di un dialogo aperto e collaborativo con i Comuni che, in alcuni casi, hanno patrocinato l’iniziativa e con la Confcommercio.

Il servizio è già attivo in Lombardia, all’interno del Centro commerciale di Vimodrone, tutti i giorni dalle 7 alle 19, nel parcheggio del centro, a cui si accede in auto. I risultati del tampone vengono rilasciati dopo solo 15 minuti.Se il tampone dovesse risultare positivo, è possibile effettuare in loco quello molecolare. Si può prenotare il tampone online (www.parkingo.com) e, per i residenti di Vimodrone, il tampone verrà offerto a un prezzo scontato.

Nei prossimi giorni il test arriverà anche al centro commerciale di Mazzano (Brescia), mentre a Milano il tampone antigenico potrà essere fatto anche all’interno della Smart Clinic del Gruppo San Donato, all’interno del centro commerciale di Cesano Boscone.

In Sardegna il servizio è attivo in quattro centri commerciali in stand appositamente allestiti all’esterno dei Fenicotteri a Cagliari Santa Gilla, Cagliari Marconi e Olbia Mare, Porte di Sassari, dove è possibile eseguire sia il tampone che il test sierologico.