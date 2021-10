Lotta al crimine, più arresti e fermi nel 2021 ma furti quasi sempre impuniti

L’incidenza di stranieri

Se complessivamente l’incidenza sul totale di segnalazioni riferite a persone di origine straniera è rimasta stabile , questo dato invece varia in modo significativo in base alle diverse tipologie di reato. Nei primi sei mesi 2021, oltre la metà delle persone segnalate risulta di origine straniera nel caso di furti con destrezza (59%), in quelli negli esercizi commerciali (54%) e nelle rapine in pubblica via (52%). Questo dato cala, poi, per violenze sessuali (39%), reati di droga (36%) e minacce o percosse (25%). Fino a scendere sotto il 20% per omicidi volontari e colposi, truffe e frodi informatiche, riciclaggio e impiego di denaro sporco e delitti informatici.

L’efficacia dell’azione

È rapportando il numero di persone segnalate al numero di reati denunciati, inoltre, che per alcune tipologie di reato emergono con chiarezza - e urgenza - le difficoltà della lotta al crimine. I reati che restano maggiormente “impuniti”, o meglio senza un volto da consegnare alla giustizia, sono soprattutto i furti di motocicli o di autovetture (una persona segnalata ogni 30-33 denunce), i furti con destrezza o su auto in sosta (una ogni venti). A seguire ci sono i danneggiamenti o i furti in abitazione, per cui si rileva in media una persona segnalata ogni dieci episodi denunciati. E poi si arriva a un arresto o fermo ogni cinque scippi denunciati.

Anche per i reati digitali si fatica a scovare gli autori: a fronte di circa 147.400 crimini informatici denunciati nel primo semestre 2021 (tra truffe, frodi e delitti), per la stessa tipologia di illecito sono state segnalate circa 41.600 persone.

La geografia

La top ten delle province in cui si registra il maggior numero di persone denunciate, arrestate o fermate in rapporto alla popolazione residente vede in testa Vibo Valentia (con 33 persone ogni mille abitanti), seguita da Isernia, Crotone e da altre province del Sud, con l’eccezione di Trieste (4° posto, con 22 persone) e Bologna (10° posto, 20 persone).

Al contrario a Monza Brianza e Oristano sono state segnalate meno di 9 persone ogni mille abitanti. Gli stranieri denunciati superano il 50% del totale, infine, a Prato, Milano, Imperia, Firenze e Padova.