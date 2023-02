Lotta alla crisi climatica, al via laboratorio europeo guidato da Anci Toscana

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Migliorare i tradizionali approcci alla pianificazione urbana e territoriale e creare un insieme aperto di strumenti che facciano leva sulla transizione climatica nelle città, in particolare in settori come energia, trasporti, rifiuti ed economia circolare, arrivando al meglio all’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, come richiesto dall’Unione europea. Dall’Italia ha preso il via il progetto europeo Climaborough, finanziato dal programma di ricerca europeo Horizon Europe (bando Horizon-Miss-2021) con un contributo di circa 11 milioni di euro (il costo totale è 11,4 milioni): il progetto coinvolge 28 partner di 15 Paesi europei.

Le città coinvolte

Il coordinatore dell’intero progetto è Anci Toscana, otto le città leader coinvolte: Torino (Italia), Atene e Ioannina (Grecia), Differdange (Lussemburgo), Grenoble (Francia), Sofia (Bulgaria), Cascais (Portogallo) e Maribor (Slovenia).

Loading...

Intervenire sulla riduzione delle emissioni nelle città è la priorità, dal momento che le città consumano oltre il 65% dell’energia e rappresentano oltre il 72% delle emissioni globali di CO2.

La Sandbox per il clima

L’innovazione di Climaborough si basa su tre aspetti innovativi e l’ambizione di colmare il divario tra la progettazione e l’attuazione delle innovazioni urbane.

Il “Climate Sandbox”, volto a facilitare, da un punto di vista legale e/o amministrativo, la diffusione di soluzioni innovative tecnologicamente e socialmente avanzate in grado di ricatturare le emissioni di CO2 e di adattarsi al cambiamento climatico; il “ClimHub”, che intende promuovere una diffusione capillare di innovazioni sostenibili contro la minaccia climatica, coinvolgendo start-up, solution provider ed enti locali in metodi di replicabilità innovative; il “Climate Service”, che consiste nella raccolta e trasformazione di dati relativi al clima in prodotti personalizzati, quali proiezioni, previsioni, trend, analisi economiche, valutazioni e in generale informazioni utili allo sviluppo di best practice e soluzioni utili per la società nel suo complesso.