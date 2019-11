Lotta a lavoro nero, sfruttamento e caporalato

È stato approvato a maggio 2019 dalla Giunta Regionale del Veneto lo schema di un protocollo d'intesa sottoscritto, tra gli altri, oltre che dalla stessa Regione del Veneto, da Veneto Lavoro, Anpal, Ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia e Parti Sociali, in materia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura. L'intesa ha l'obiettivo di contrastare fenomeni di illegalità attraverso tre campi di azione: promuovere concrete azioni per rafforzare le condizioni di legalità, di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro del settore agricolo, ed efficaci azioni di informazione e tutela dei diritti dei lavoratori, con particolare riferimento alle vittime di grave sfruttamento; prevedere lo scambio di informazioni rilevanti, anche tramite l'eventuale condivisione di dati statistici; suggerire all'Amministrazione regionale, l'adozione di misure e politiche tali da contrastare i fenomeni di caporalato e sfruttamento.

3%

Pil

In un contesto di aziende agricole per la maggior parte fondato su presupposti etici e organizzativi che garantiscono la qualità dei processi e dei prodotti, l'agricoltura contribuisce per il 3% al Pil regionale. Nonostante questo anche in Veneto si riscontrano casi di irregolarità nell'impiego di manodopera stagionale, lavoro sommerso e forme di caporalato