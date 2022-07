Lotta alla pirateria musicale: per le major vittoria in Italia contro CloudFlare

«I servizi di CloudFlare rendevano possibile agli utenti l'accesso ai siti web in violazione del copyright che erano stati bloccati da Agcom, l’autorità italiana per le garanzie nelle comunicazioni. Questi siti sottraggono entrate ai servizi musicali licenziati e, in definitiva, a coloro che investono e creano musica. Ordinando a CloudFlare di interrompere l’accesso a questi siti, il Tribunale di Milano ha emesso un'importante sentenza che riteniamo invii un chiaro messaggio ad altri intermediari online, i quali a loro volta potrebbero essere soggetti ad azioni se i loro servizi venissero utilizzati per la pirateria musicale», aggiunge il Ceo di Ifpi.

Un successo, quindi, per l'industria del copyright, anche se l'impatto effettivo sulla lotta alla pirateria è ancora da stimare. Da una parte, è certo notevole che per la prima volta è stata definita la responsabilità di un soggetto come CloudFlare, che sosteneva di non essere tenuto dalle norme a rispondere di queste attività.

«La sentenza apre la porta ad altre su soggetti come offrono servizi simili, come Google», dice Mazza. Dall'altra, come detto è solo una istanza cautelare e CloudFlare molto probabilmente lotterà per non essere costretta a eseguire questi blocchi.