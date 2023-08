Lotta al riciclaggio, la Svizzera prepara regole più severe

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tutte le società e persone giuridiche in Svizzera, compresi avvocati e notai, dovranno far conoscere gli aventi economicamente diritto, comunicandoli al futuro registro federale della trasparenza, al fine di rendere ancora più difficile il riciclaggio di denaro o l’elusione di sanzioni. È quanto si propone un progetto preliminare di legge inviato in consultazione dal Governo svizzero fino al 29 di novembre. Le misure previste corrispondono agli standard internazionali del Gruppo d'azione finanziaria (Gafi), ha affermato la ministra delle Finanze Karin Keller-Sutter.

A parere della ministra l’armamentario di cui già dispone la Confederazione per lottare contro il riciclaggio è considerato buono. Tuttavia sussistono ancora lacune «che intendiamo colmare, adeguandoci agli standard internazionali in materia». Grazie a una maggiore trasparenza, ha aggiunto, le autorità di perseguimento penale potranno identificare in modo più rapido ed efficace chi sia realmente dietro una struttura giuridica.

Il registro di amministratori e azionisti

Il progetto prevede che il registro, a cui dovranno iscriversi anche le persone che esercitano la funzione di amministratori o azionisti in un rapporto fiduciario, sia tenuto dal ministero di Giustizia e polizia. Un'autorità di controllo collegata al ministero delle Finanze (che peraltro si occupa già del Registro di commercio) sarà incaricata di effettuare controlli e sanzionare eventuali violazioni. Il registro non sarà pubblico. Potranno accedervi, oltre alle autorità competenti, gli intermediari finanziari, i consulenti assoggettati alla legge sul riciclaggio di denaro e gli avvocati che esercitino un'attività sottoposta agli obblighi di diligenza.