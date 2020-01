Lotta agli sprechi e impact investing

Ho incontrato negli scorsi mesi, come portavoce del movimento impact italiano, assieme a Ronald Cohen (il presidente del Global Steering Group for Impact Investment, il network mondiale della finanza impact), il premier Giuseppe Conte, il ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri e il commissario europeo Paolo Gentiloni per porre ufficialmente la questione. Penso, infatti, che sia giunto finalmente il momento di scrivere una nuova pagina nella storia delle politiche pubbliche italiane. In cui strutturare la collaborazione tra pubblico e privato, come suggeriva pochi giorni fa anche il viceministro Antonio Misiani. Recuperando risorse aggiuntive per sostenere un circolo virtuoso di “welfare mix” capace di attivare un'economia socialmente ed ambientalmente sostenibile e responsabile. Mettendo al centro i risultati (pay-by-results ) anche, e direi soprattutto, nell'erogazione di risorse pubbliche. Anche quando parliamo di reddito di cittadinanza, ad esempio, è possibile capire quali obiettivi di reintegrazione lavorativa si vogliono produrre? E misurarli, anche per perfezionare lo strumento, piuttosto che ridurre questa politica a mera erogazione di denaro a pioggia?

Il campo europeo promette di investire una fetta importante del nuovo corso politico sulla scommessa impact, sperimentando anche strumenti come gli outcome funds, necessari a moltiplicare i social impact bonds o i contractes sociale. Sta al premier Conte, alla sua squadra, ai partiti di governo, decidere che ruolo giocare in questa sfida. Se restare sugli spalti, se pure in indiscutibile attento ascolto dei bisogno del mondo impact. O posizionare l'Italia in testa alla fila di chi scommette su questo nuovo schema. Prendendo iniziativa, voce, protagonismo. Innovando le politiche e coordinando gli investimenti, nel merito e nel metodo, usando le leve dell'impatto positivo e della valutazione e della misurazione. Insomma, determinando la partita in termini di contrasto agli sprechi ed efficacia dei risultati.

Spero che ci siano ancora i termini, in questa legislatura piena di promesse, per coltivare la seconda ambizione, a partire dalle decisioni legate alla Legge di Stabilità e alla fase che si apre ora nell'implementazione delle linee di finanziamento decise, come green new deal, social housing, infrastrutture per il diritto allo studio, politiche a favore delle persone con disabilità.

Va, insomma, trovato un modo per vincolare una parte della spesa sociale al “pay by result”, per generare risultati positivi e misurabili in ambiti su cui i cittadini sono stanchi di aspettare. La credibilità del Governo, di ogni Governo, passa tutta da qui. E l'antidoto alla sfiducia e al populismo anche. È per questo che la finanza a impatto sociale può essere davvero la strada per passare dalla stagione delle enunciazioni a quella dei risultati. Gli italiani non aspettano altro.