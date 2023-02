Lotta agli sprechi, ricerca e formazione: la via dei robot alla sostenibilità.

Forte anche l'impegno delle aziende per lo sviluppo sostenibile del territorio e della comunità: il 68% delle imprese dimostra di essere consapevole del proprio ruolo di propulsore di crescita attraverso, ad esempio, l'erogazione di contributi economici a supporto di enti locali e dei giovani talenti.

In altre aree i passi da fare sono invece più profondi: solo il 33% delle imprese, ad esempio ha definito obiettivi di riduzione della CO2, appena l’11% ha formalizzato questi obiettivi in un documento ufficiale. Tra le attività che rientrano nel pacchetto di buone pratiche rispetto a questo target, solo il 9% delle aziende intervistate ha preso in considerazione lo sviluppo di azioni di compensazione i cui costi di realizzazione sarebbero decisamente contenuti, considerato il basso impatto ambientale che, per loro natura, hanno le imprese di questo settore.

Tra gli ambiti di miglioramento auspicabile vi è anche quello relativo alla diversità e alle pari opportunità: ad oggi la forza lavoro è prevalentemente di genere maschile (86%), in generale il 77% ha più di 30 anni. Solo il 22% delle imprese dispone di una politica o di un comitato per la valorizzazione della diversità e per la promozione delle pari opportunità.

Ciò detto, tra le buone pratiche adottate dalle aziende in tema di pari opportunità e diversità si contano l'implementazione di una policy più inclusiva, la creazione di asili nido aziendali e azioni di accompagnamento alla maternità.

«La sostenibilità - spiega Barbara Colombo, presidente di Ucimu - è un campo estremamente proficuo per le aziende perché non solo permette di migliorare i rapporti con i propri stakeholder ma offre anche la possibilità di reinventarsi e allinearsi con lo scenario normativo europeo. Di fronte a questo Bilancio, si può affermare che già un buon numero di pratiche in linea con i criteri ESG è stato introdotto. Nel comparto dei beni di investimento, siamo la prima associazione, in Italia e in Europa, ad aver realizzato un bilancio di questo tipo, risultato che ci rende molto orgogliosi: il prossimo step sarà quello di formalizzare questo processo ed estenderlo ad una platea di aziende più ampia».