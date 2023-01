Lotteria Italia 2022, la tradizione tiene malgrado crisi e caro-bollette: venduti 6 milioni di biglietti, -5% rispetto al 2021

Ascolta la versione audio dell'articolo

In giorni corsa dei prezzi, che colpisce duro dalle bollette ai beni di prima necessità, gli italiani non smettono di sognare e di strizzare l’occhio alla “dea bendata”. Manca poco all’appuntamento con l’estrazione finale della Lotteria Italia 2022, a cominciare dal primo premio da cinque milioni di euro, che si conferma come uno dei giochi più amati dagli italiani: nonostante l’inflazione, la crisi e la guerra, anche l’edizione di quest’anno ha visto vendere oltre 6 milioni di biglietti e distribuire premi giornalieri per 650mila euro (dati Adm), comunicati nel corso della trasmissione televisiva “È sempre mezzogiorno!”.

Rispetto al 2021 venduti 400mila biglietti in meno

Secondo una stima elaborata dall’agenzia specializzata Agipronews, le vendite della tradizionale lotteria della Befana si sarebbero assestate a circa 400.000 mila in meno rispetto al 2021 (-5% e un deficit d’incasso pari a 2 milioni di euro).

Estrazione in seduta pubblica

L’estrazione, come di consueto, sarà effettuata in seduta pubblica, sotto il controllo del “Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita” presso la sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di piazza Mastai 12 a Roma. Il numero e gli importi dei premi della Lotteria Italia 2022, ad esclusione del primo già fissato dal regolamento in 5 milioni di euro, saranno determinati in sede di riunione del Comitato e successivamente, nel corso della trasmissione Rai “Soliti ignoti - Il Ritorno”, verranno annunciati i biglietti vincenti i premi di Prima categoria.

Vincite esentasse

Alle vincite di qualsiasi importo della Lotteria Italia non si applica alcuna forma di ritenuta o prelievo, pertanto ai vincitori vengono accreditate per intero le somme corrispondenti ai premi stabiliti.

A disposizione di chi vince 180 giorni per riscuotere il premio

I vincitori hanno 180 giorni per riscuotere il premio, presentando il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio premi di Lotterie Nazionali. Il pagamento avviene entro 30 giorni dalla data di presentazione del biglietto. Il tagliando può anche essere spedito direttamente all’Ufficio Premi, con una raccomandata A/R, indicando le generalità, l’indirizzo del richiedente e la modalità di pagamento (assegno circolare, bonifico bancario o postale).