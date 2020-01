Lotteria Italia: al Lazio il record di biglietti venduti Roma al top tra le province. Raccolti 34 milioni, ma dal 2020 non sono stati riscossi premi per 29 milioni di Andrea Marini

3' di lettura

Al top delle vendite della Lotteria Italia c’è anche quest’anno il Lazio. Nella regione sono stati venduti 1.324.870 tagliandi (il 20% rispetto ai 6,7 milioni del dato nazionale), anche se rispetto all’anno scorso si registra un calo del 5%. Segue la Lombardia, a quota 1.145.490 (-2%). L’Emilia Romagna, con 647.260 tagliandi staccati (-2,8%), si piazza sul terzo gradino del podio, di un soffio davanti alla Campania, che si ferma a 605.380, ma che a differenza delle regioni che la precedono fa segnare un +2,9% rispetto all’anno scorso. I dati sono contenuti in una nota di Agipronews. L’estrazione finale è il 6 gennaio su Rai1 alle 20.35. L’appuntamento è con “Soliti Ignoti - Il Ritorno - Speciale Lotteria Italia”.

Roma resta al top

Roma resta la provincia leader nella vendita della Lotteria Italia anche per l’edizione 2019 e, ancora una volta, è l’unica a superare il milione di tagliandi (1.035.340), in calo però (-5,5%) rispetto allo scorso anno. Confermato il podio delle province con le maggiori vendite: Milano è stabile al secondo posto con circa 546mila tagliandi (+0,1%) e Napoli è ancora terza con 304mila biglietti, in aumento del 2,9%. In top five ci sono anche Bologna (229.730, 0,1%) e Torino (226.460, +3,2%).

Raccolta prossima a 34 milioni

I circa 6,7 milioni i biglietti venduti nell’edizione 2019 della Lotteria Italia hanno portato una raccolta prossima ai 34 milioni di euro. Sono stati distribuiti premi giornalieri per 750.000 euro. Il dato di vendita è sostanzialmente stabile rispetto all’edizione precedente: nel 2018, erano stati venduti 6,9 milioni di tagliandi.

Sei mesi per incassare

Sei mesi di tempo dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’elenco dei biglietti vincenti: è la “data di scadenza” della Lotteria Italia. I vincitori hanno 180 giorni per riscuotere il premio, presentando il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali. Il pagamento avviene entro 30 giorni dalla data di presentazione del biglietto. Il biglietto può anche essere spedito direttamente all'Ufficio Premi, con una raccomandata A/R, indicando le generalità, l'indirizzo del richiedente e la modalità di pagamento (assegno circolare, bonifico bancario o postale).

Premi non riscossi per 29 milioni

È di 29 milioni di euro il totale dei premi non riscossi della Lotteria Italia dal 2002 a oggi. Nell’edizione 2018 gli italiani hanno “dimenticato” di riscuotere oltre 1 milione di euro. Tutti reclamati i cinque premi di prima categoria, dal primo premio da 5 milioni di euro, vinto a Sala Consilina (Salerno) al quinto da 500mila euro vinto a Fabro (TR). Premi di prima categoria tutti riscossi anche nell’edizione 2017 (ma il totale delle “dimenticanze” fu comunque da 970mila euro). L’ultimo “black out” milionario nell’edizione 2016, con un biglietto da 2 milioni di euro mai riscosso.