Lotteria Italia, stasera l’estrazione per i 5 milioni: ecco cosa c’è da sapere

È arrivato il giorno della Lotteria Italia quella che per tutti ormai è la lotteria della befana. E nonostante gli anni trascorsi a far sognare gli italiani e il confronto con il nuovo mercato del gioco sempre più tecnologico e dalla vincita immediata (gratta e vinci, 10 e lotto e slot machine) sembra aver riconquistato il suo vecchio fascino. Per l’estrazione di sabato 6 gennaio 2024 i biglietti venduti hanno toccato i 6,7 milioni. Un dato che, come rileva l’agenzia di stampa specializzata Agipronews, fa crescere dell’11% la raccolta della lotteria rispetto a quanto venduto dai Monopoli lo scorso anno, quando i tagliandi staccati non superarono i 6 milioni.



Al Lazio la palma dei biglietti venduti

Dalla elaborazioni della Direzione Giochi dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il Lazio è la regione in cui è stato venduto il maggior numero di biglietti con oltre 1 milione e 200 mila tagliandi, un dato in leggero aumento rispetto al 2022 quando furono 1,18. Segue la Lombardia con poco più di un milione di biglietti staccati (nel 2022 furono 959mila). La Campania, con 645mila tagliandi è al terzo posto, davanti all’Emilia-Romagna a 616mila biglietti. Si conferma così il legame degli italiani con questo gioco tradizionale alle Dogane e i Monopoli hanno legato, da alcuni anni, il progetto “Disegniamo la fortuna”, un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia. Il sogno da 5 milioni.

Il sogno della Lotteria Italia è tutto nella vincita del primo premio che fissato in 5 milioni di euro, ma non solo. Di premi milionari o molto vicini al milione ne esistono almeno altri quattro definiti come il primo estratto premi di prima categoria. A questi se ne aggiungono altri di seconda categoria o meglio di consolazione che sono definiti da un apposito Comitato sulla base delle somme raccolte con la vendita dei biglietti.

Le vincite dimenticate e mai riscosse

Non sempre però il fortunato giocatore baciato dalla Dea Bendata si ricorda di incassare il premio. Nell’ultima edizione i premi non riscossi pesavano per 618mila euro e dal 2002 ad oggi valgono la bellezza di quasi 31 milioni di euro. Il caso più eclatante è del 2008, quando fu addirittura il primo premio da 5 milioni a essere snobbato. L’ultimo episodio milionario, invece, risale al 2016, con la vincita da 2 milioni di euro mai reclamata dallo smemorato vincitore. L’abitudine a non controllare a dovere il proprio biglietto non ha abbandonato gli italiani neanche nell’edizione 2022 della Lotteria, l’ultima in ordine di tempo: 458mila i premi non riscossi sull’estrazione finale e 160mila nei vari appuntamenti giornalieri, per un totale come detto di 618mila euro.

Come e quando riscuotere il premio

I vincitori, ricorda Agipronews, hanno 180 giorni per riscuotere il premio, presentando il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, o inviandolo, a rischio del possessore, all’Ufficio Premi, indicandole generalità, l’indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale). Stesso discorso per i premi ottenuti attraverso un biglietto acquistato online: in questo caso è necessario presentare un documento di identità valido, il codice fiscale e la stampa del promemoria di gioco oppure del codice univoco della giocata vincente.