California, un vincitore della Powerball incassa 1,73 miliardi di dollari

Centrato il jackpot da 1,73 miliardi di dollari della lotteria Powerball. A vincerlo è stato un giocatore californiano. Prima che qualcuno vincesse il premio gigante, c’erano state 35 estrazioni consecutive senza un grande vincitore, a partire dal 19 luglio, quando un giocatore in California ha indovinato tutti e sei i numeri e ha vinto 1,08 miliardi di dollari.

Il jackpot è il secondo premio più grande del mondo dopo 36 estrazioni consecutive, dall’ultima volta che qualcuno ha vinto il primo premio il 19 luglio. Questa striscia supera il record di 41 estrazioni stabilito nel 2021 e nel 2022. L’unico premio più alto mai vinto è stato il Powerball da 2,04 miliardi di dollari vinto da un giocatore in California lo scorso novembre.

Le scarse probabilità del Powerball , pari a 1 su 292,2 milioni, sono progettate per generare grandi jackpot, con premi che diventano sempre più grandi quando vengono ripetutamente annullati quando nessuno vince. E negli ultimi mesi le vincite sono state poche e molto rare. I numeri vincenti sono stati: 22, 24, 40, 52, 64 e il 10 del Powerball. Il vincitore potrà optare per un pagamento cash equivalente alla metà del jackpot o per il pagamento completo della somma nell’arco di 30 anni. I vincitori scelgono quasi sempre l’opzione in contanti, che per l’estrazione di mercoledì sera è stimata in 756,6 milioni di dollari.