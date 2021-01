Lotteria degli scontrini, dal 1° febbraio si parte con 10 premi da 100mila euro

2' di lettura

L'appuntamento con lo “scontrino fortunato” è fissato per giovedì 11 marzo quando l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli e quella delle Entrate daranno vita alla prima estrazione mensile della lotteria degli scontrini che metterà in palio 10 premi da 100mila euro destinati agli acquirenti e altrettanti premi da 20mila euro l'uno agli esercenti. Dopo tre rinvii lunedì 1° febbraio parte dunque la nuova lotteria degli scontrini con estrazioni mensili a partire dal mese di marzo e che dal prossimo mese di giugno diventeranno settimanali.



Premi fino a 5 milioni

Ogni settimana ci saranno 15 premi da 25mila euro per chi acquista e 15 premi da 5mila euro per chi vende. A inizio del prossimo anno si terrà invece la prima estrazione annuale che premierà uno degli acquisti effettuati dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021 assegnando 5 milioni di euro a un acquirente e 1 milione di euro a un esercente.



Come partecipare

La lotteria degli scontrini, come il gioco legale, è vietato ai minori. Possono partecipare alle estrazioni i residenti in Italia che, fuori dall'esercizio di un'attività d'impresa, arte o professione, acquistano con mezzi elettronici beni o servizi per almeno un euro di spesa presso esercenti che trasmettono telematicamente gli scontrini. Per partecipare è necessario dotarsi di un proprio codice lotteria che dovrà essere mostrato al momento dell'acquisto. Si tratta di un codice a barre e alfanumerico che si può ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul Portale della lotteria. Il codice può essere stampato o salvato su smartphone o tablet per essere esibito all'esercente quando si effettua l'acquisto.



Gli acquisti esclusi

Non possono partecipare alla lotteria gli acquisti in contanti, gli acquisti online, quelli per i quali si emette fattura e quelli per i quali il cliente fornisce all'esercente il proprio codice fiscale o tessera sanitaria per ottenere una detrazione o una deduzione fiscale.



Lo scontrino in gioco

Lo scontrino elettronico inviato dal negoziante telematicamente alle Dogane e ai Monopoli produrrà un biglietto virtuale per ogni euro speso fino a un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro. Successivamente all'estrazione dei biglietti vincenti, l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli abbinerà il codice lotteria associato al biglietto estratto al codice fiscale dell'interessato. E questo nel pieno rispetto della privacy dei contribuenti che si mettono in gioco.