Lotteria degli scontrini, con 2,38 euro vinto a Pescia (Pt) premio mensile da 100mila euro

L’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha estratto i codici vincenti della Lotteria degli Scontrini che, da questo mese, avvengono anche settimanalmente. A giugno, dunque, ci sono 40 premi per ogni settimana e dieci mensili (che fanno riferimento a transazioni effettuate a maggio). I codici sono stati pubblicati sul profilo Twitter ufficiale di Adm.

Con uno scontrino da 2,38 euro, vincita da 100mila euro

Nell’estrazione mensile di giovedì 10 giugno, con un’operazione da 2,38 euro del 28 maggio effettuata in un esercizio della Grande distribuzione organizzata di Pescia (Pt) sono stati vinti 100mila euro. Nel pacchetto dei vincitori rientra anche uno scontrino da 13,99 euro, datato 8 maggio, e corrispondente a un’operazione effettuata ad Arosio (Como). Lo scontrino relativo all’importo più elevato che è rientrato tra quelli che ottengono il super premio è pari a 312,78 euro: fa riferimento a un’operazione effettuata il 24 maggio presso un esercizio commerciale della Gdo di San Polo d’Enza (Re). Sono state effettuate le estrazioni mensili che hanno premiato gli acquisti effettuati nel mese di maggio i cui scontrini siano stati - nello stesso mese - correttamente registrati, inoltrati all’amministrazione finanziaria e memorizzati nel sistema lotteria.

I dieci premi mensili della Lotteria degli scontrini

Al via anche le prime estrazioni settimanali del 2021

Sempre nella giornata del 10 giugno sono state effettuate anche le prime estrazioni settimanali del 2021 fra tutti i corrispettivi trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal 31 maggio 2021 al 6 giugno 2021 entro le ore 23.59. Gli scontrini emessi a maggio ma inoltrati dopo la fine del mese, se validi ai fini della lotteria potranno partecipare alle prime estrazioni mensili effettuate dopo l’inoltro; per le estrazioni si prende difatti a riferimento il giorno in cui lo scontrino viene elaborato con successo dal sistema lotteria (e non la data di emissione dello stesso). Per quanto riguarda l’estrazione settimanale, tra i vincitori rientra uno scontrino da 25,76 euro, corrispondente a un’operazione effettuata il 3 giugno: la vincita in questo caso è di 25mila euro. A partire da questa giornata, ogni giovedì verranno effettuate le estrazioni settimanali, per tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal lunedì alla domenica, fino alle ore 23.59, della settimana precedente. Se la giornata di estrazione coincide con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo.

Le città vincenti dell'estrazione settimanale

I premi settimanali aumentano a 80

I premi settimanali sono diventati 80 (40 per acquirenti e altrettanti per gli esercenti) articolati su due fasce. In palio per ogni appuntamento settimanale - a cui parteciperanno tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal lunedì alla domenica della settimana precedente - ci saranno 15 premi da 25mila euro ciascuno. A questi si aggiungono i 10 premi da 100mila euro previsti per i vincitori dell’estrazione mensile. Un’altra novità riguarda invece i bonus introdotti insieme all’estrazione settimanale: verranno quindi assegnate 25 vincite «extra», ognuna da 10mila euro.

I premi per gli esercenti

A festeggiare saranno dunque anche gli esercenti: per l’estrazione mensile arriveranno 10 premi da 20 mila euro ciascuno, per quelle settimanali le vincite saranno 15 da 5mila euro ognuna, i premi «bonus» saranno 25 da 2mila euro.