Lotteria degli scontrini, in arrivo 35 miliardi di ricevute fiscali

In vista del 1° luglio, l’Agenzia è orientata a ripetere quanto fatto per la e-fattura, diramando su internet le Faq operative “a puntate”. E rinviando a un secondo tempo la pubblicazione di una circolare vera e propria. Mentre a livello normativo, dopo il decreto ministeriale del 10 maggio scorso che ha dettato gli esoneri “soggettivi” dall’invio dei corrispettivi, manca ancora quello con la mappatura delle zone prive di connessione.

La lotta all’evasione

Oltre a far sì che tutto vada liscio sotto il profilo tecnico, la seconda sfida del Fisco è il contrasto all’evasione fiscale, perché all’invio dei corrispettivi è collegato il recupero di 2 miliardi all’anno, a regime (cifra analoga a quella preventivata per la e-fattura).

Come per la fattura elettronica, s’è detto che chi non fa lo scontrino oggi non lo farà neppure domani. Ma molte altre frodi, ribattono dalle Entrate, potranno essere bloccate grazie al database aggiornato dei corrispettivi.

E poi c’è la lotteria, ora prevista dal 2020 dopo due rinvii. Le estrazioni saranno mensili (con premi da 10mila euro) e annuale (un milione in palio). L’idea è far leva sul contrasto d’interessi, spingendo i consumatori a chiedere lo scontrino (o la ricevuta) e a farvi inserire il proprio codice fiscale per tentare la sorte. Basterà? In attesa di scoprirlo, il decreto crescita rafforza le chance extra di chi pagherà con moneta elettronica (alzandole dal 20 al 100%). In pratica, ogni scontrino superiore a 1 euro darà al possessore un ticket, cioè un biglietto della lotteria, ogni 10 centesimi: ad esempio, uno scontrino da 5 euro darà 50 ticket, che con il decreto diventano 100 (anziché 60) se si paga con il bancomat.