Lotteria degli scontrini, codice al debutto: ecco come tentare la fortuna con il Fisco

Offrire ai consumatori l’opportunità di far emergere gli acquisti in nero, non tracciabili in quanti pagati in contanti, tentando la fortuna proprio con il Fisco. La lotteria degli scontrini, il nuovo concorso a premi gratuito collegato allo scontrino elettronico aperto a tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia che acquistano beni e servizi di importo pari o superiore a 1 euro, compie il primo passo, in vista della partenza dal primo gennaio.

Da oggi, 1 dicembre, visitando il sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it ci si può registrare. L’operazione consente di ottenere un “codice lotteria”: si tratta di un codice alfanumerico e codice a barre, abbinato al codice fiscale, che va presentato in cassa quando si effettua un pagamento con carte e bancomat.

In questo modo si ottiene la possibilità di partecipare alle estrazioni, annuali e mensili (con decorrenza da determinare, anche settimanali). Partecipare alla lotteria è gratis.La lotteria prevede premi per le estrazioni “ordinarie” e ulteriori premi per quelle “zero contanti”, riservate ai pagamenti cashless (non in contanti).

Mano pesante per esercenti e commercianti che si rifiuteranno di accettare il codice fiscale per partecipare alla lotteria degli scontrini. Il decreto fiscale collegato alla manovra introduce una multa salata per l'esercente: da 500 euro a 2mila euro.

Premi estrazioni ordinarie

Per quanto riguarda le estrazioni ordinarie, è previsto un premio da 1 milione di euro per il vincitore dell'estrazione annuale, 3 premi da 30.000 euro ciascuno per i vincitori delle estrazioni mensili e 7 premi da 5.000 euro ciascuno per i vincitori delle estrazioni settimanali (la cui decorrenza verrà determinata). I vincitori sono informati tramite sms, e-mail o instant messaging se i relativi dettagli sono stati forniti dal consumatore nell'area riservata del Portale Lotteria.