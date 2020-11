Lotteria scontrini e piano cashless, codice al debutto dal 1° dicembre Quattro passaggi sul portale dedicato per partecipare alle estrazioni dal 2021. In vigore anche le regole sul cashback ma l’avvio degli acquisti con diritto al rimborso dovrebbe arrivare l’8 dicembre di Marco Mobili, Giovanni Parente

Lotteria degli scontrini pronta a entrare finalmente nel vivo. Da martedì 1° dicembre sul portale dedicato (www.lotteriadegliscontrini.gov.it) sarà possibile registrarsi e ottenere il codice lotteria da esibire agli esercenti per i pagamenti solo cashless, così come prevedono le modifiche contenute nel Ddl di Bilancio ora all’esame della Camera, per partecipare alle estrazioni al via dal prossimo anno.

I passaggi da compiere

Un’operazione propedeutica che dall’agenzia delle Dogane e Monopoli (Adm) hanno pensato di semplificare “condensandola” in quattro passaggi: accesso al portale e inserimento del codice fiscale; accettazione dell’informativa sulla privacy e inserimento del codice di sicurezza (capcha); visualizzazione del codice sia in formato alfanumerico che di codice a barre; salvataggio sul proprio smartphone (o anche sui device come tablet o desktop) o stampa del codice lotteria. Passaggi durante i quali, prima della generazione del codice lotteria, il sistema verificherà automaticamente la validità del codice fiscale, della maggiore età e dell’esistenza in vita del richiedente, segnalando eventuali errori. Nessun problema in caso di smarrimento, in quanto si possono ottenere fino a 20 codici lotteria associabili al proprio codice fiscale utilizzabili alternativamente tra loro.

Escluse le operazioni con e-commerce

Come anticipato, la registrazione e l’ottenimento del codice lotteria rappresenta il passaggio indispensabile per far concorrere gli acquisti con moneta elettronica effettuati a partire dal 1° gennaio 2021 alle estrazioni della lotteria che saranno mensili, settimanali e anche annuali. Al momento dell’acquisto, rigorosamente presso un commerciante o un esercente fisico (sono escluse le operazioni con e-commerce infatti), basterà mostrare il codice lotteria che verrà associato alla spesa effettuata e allo scontrino d’acquisto.

A quel punto lo scontrino elettronico sarà automaticamente inviato al “cervellone” dell’agenzia delle Entrate (in gergo tecnico si chiama sistema di accoglienza). E per ogni scontrino saranno generati dei ticket virtuali destinati a partecipare alle estrazioni. Un meccanismo tutto dematerializzato: nessun obbligo, quindi, di conservare gli scontrini cartacei o timore di non incassare la vincita nel caso in cui il “biglietto” fortunato non sia stato conservato.

Il “rimborso di Natale”

Intanto arriva al traguardo il regolamento per l’altro dei punti fermi del piano «Italia cashless» del Governo. Il decreto del ministero dell’Economia 156/2020 è stato pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» ed è in vigore da venerdì. Confermato il debutto sperimentale ma per quello che è stato presentato come il “rimborso di Natale” (le somme arriveranno però a febbraio) per le spese sotto l’albero bisognerà attendere un annuncio del Mef che stabilirà la data di inizio, molto probabilmente intorno all’8 dicembre. Per ottenere la restituzione bisognerà effettuare almeno 10 operazioni con moneta elettronica a dicembre che daranno diritto al 10% di rimborso su un importo complessivo massimo di 1.500 euro . Anche se il singolo acquisto eccedesse i 150 euro, l’importo restituibile non potrebbe mai superare per quest’ultimo i 15 euro.