Lotteria scontrini, flop tra i piccoli commercianti: si punta sulle vincite immediate

La lotteria degli scontrini non ha fatto breccia tra commercianti ed esercenti: solo il 26,8% (pari a 369mila su una platea di 1,32 milioni) trasmette i dati e consente ai propri clienti di partecipare “leggendo” il codice lotteria. Si studia un meccanismo per renderla più attraente attraverso anche le vincite istantanee, ma per farlo sarà necessario sviluppare un nuovo sistema di estrazioni e un software dedicato sui registratori telematici. A renderlo noto è stato il sottosegretario all’Economia Federico Freni in risposta a un’interrogazione del Pd (primo firmatario Gian Mario Fragomeli) in commissione Finanze alla Camera.

La partecipazione

Il dato che emerge è una scarsa diffusione della partecipazione alla lotteria degli scontrini da parte dei commercianti e degli esercenti. «A fronte di 5,9 milioni di codici lotteria rilasciati a 4,7 milioni di utenti, gli esercenti che trasmettono i dati della lotteria sono solo il 26,8% del totale (ossia 369.000 su 1.320.000)», come mette in evidenza la risposta del ministero dell’Economia. Una scarsa diffusione che, però, riguarda soprattutto i soggetti di minori dimensioni. «Sebbene la maggior parte della grande distribuzione si sia adeguata - recita testualmente la risposta del Mef - alle disposizioni sulla lotteria, la criticità più rilevante riguarda gli esercenti medio-piccoli che, in assenza di previsioni sanzionatorie, restano inottemperanti all'obbligo legale di trasmettere i dati».

L’ipotesi della lotteria istantanea

I parlamentari che hanno presentato l’interrogazione hanno chiesto proprio quali siano gli interventi di semplificazione da mettere in campo per rendere più “attraente” la lotteria. Sul tavolo anche l’ipotesi di un meccanismo rinnovato con vincite istantanee che consenta, quindi, ad acquirenti e rivenditori/esercenti di sapere immediatamente se hanno vinto o meno, senza dover attendere le estrazioni settimanali, mensili o quella annuale.

La risposta all’interrogazione sembra aprire uno spiraglio, ma a determinate condizioni: «L’agenzia delle Dogane e dei monopoli riferisce che l’introduzione di una modalità di estrazione istantanea che permetta all’acquirente di conoscere con immediatezza l’esito della partecipazione alla lotteria potrà essere effettuata ferme restando le necessarie modifiche e integrazioni e gli imprescindibili adeguamenti dei sistemi informatici attualmente utilizzati e dei registratori di cassa degli esercenti».

L’utilizzo dell’App Io

Per passare alla lotteria istantanea sarà, infatti, necessario implementare un nuovo sistema di estrazione e lo sviluppo di un software da installare sui registratori telematici che consenta di effettuare immediatamente l’attribuzione della vincita.