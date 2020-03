Lotteria degli scontrini, prima estrazione il 7 agosto Via libera di Entrate e Dogane alle regole del gioco: da lunedì 9 marzo sul portale della lotteria si potrà ottenere il codice per partecipare di Marco Mobili e Giovanni Parente

La data è “tratta”: venerdì 7 agosto 2020 ci sarà la prima estrazione della lotteria degli scontrini. Atteso da tre anni, il nuovo gioco “anti evasione” entra ora nella sua fase di lancio. Da lunedì 9 marzo (ore 12), infatti, le Entrate e la Sogei apriranno le iscrizioni al «portale lotteria», (www.lotteriadegliscontrini.gov.it). Un passaggio obbligato per gli amanti delle “spese” e del gioco per ottenere la chiave di accesso alla nuova lotteria. A fissare le regole del gioco è il provvedimento firmato dal direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini e da quello delle Dogane - Monopoli, Marcello Minenna. Le Agenzie hanno anche predisposto una guida per spiegare modalità di partecipazione e possibilità di vincita.



Chi può giocare

Gli scontrini utili per partecipare alla lotteria saranno quelli “battuti” dal 1° luglio 2020. Il gioco è aperto alle persone fisiche, maggiorenni e residenti anagraficamente in Italia che acquistano beni o servizi fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione presso commercianti e artigiani che trasmettono telematicamente i corrispettivi al Fisco. In fase di prima applicazione non partecipano alla lotteria gli acquisti documentati con fatture elettroniche e quelli per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria. Attenzione poi. Sono esclusi dalla lotterai degli scontrini tutti gli acquisti per i quali il consumatore richiede al negoziante l’acquisizione del codice fiscale per poter ottenere una detrazione o una deduzione. Inoltre ogni cittadino, di fatto, resta sempre in gioco. Infatti con lo stesso scontrino può partecipare a un’estrazione settimanale, a una mensile e se proprio non dovesse arrivare il bacio della Dea Bendata può aspettarlo alla fine dell’anno con l’estrazione annuale.



La chiave di accesso

Per partecipare alla lotteria il cittadino dovrà esibire al negoziante, al momento dell’acquisto e senza obbligo di identificazione, il «codice lotteria». Si tratta di un codice alfanumerico di 8 caratteri che si potrà ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul portale della lotteria: il servizio online produrrà il «codice lotteria» anche in formato barcode, cioè codice a barre. I codici potranno essere stampati su carta o salvati sul proprio dispositivo mobile, come cellulari, smartphone e tablet ed essere facilmente esibiti all’esercente che potrà acquisirli tramite lettura ottica. Già oggi è un gesto ormai automatico esibire le tessere “raccogli punti” dei vari super e iper mercati. Dovremmo aggiungere solo il nuovo codice lotteria per sfidare la sorte.

Le estrazioni ordinarie

Ogni scontrino valido per la partecipazione alla lotteria genererà un numero di biglietti virtuali per la partecipazione all’estrazione, pari ad un biglietto per ogni euro di corrispettivo, con arrotondamento all’unità di euro superiore se la cifra decimale è superiore a 49 centesimi. In sostanza, più alto sarà l’importo speso, maggiore sarà il numero di biglietti associati all’acquisto, fino a un massimo di 1.000 biglietti virtuali. Per scontrini pari o superiori a euro 1.000 il numero massimo di biglietti generati sarà, in ogni caso, pari a 1.000. Per il 2020 le estrazioni saranno mensili e ad eccezione della prima che cadrà, come detto, di venerdì 7 agosto, le altre saranno effettuate il secondo giovedì del mese. Per le 3 estrazioni mensili sono previsti 3 premi da 30mila euro ciascuno ogni mese. Ci sarà poi un’estrazione annuale con un premio da 1 milione di euro. A partire dal 2021 le possibilità di vincita per gli amanti dello scontrino con l’estrazione di 7 premi settimanali da 5mila euro ciascuno.Va ricordato che tutte le vincite sono esentasse.



I premi per chi paga senza contanti

Con un nuovo provvedimento (attualmente al vaglio del Garante della privacy) verranno definite le regole della nuova estrazione aggiuntiva definita «zero contanti» riservata a paga solo in formato elettronico (carte di credito e bancomat). I premi saranno ancora più alti e ad essere premiato sarà anche l’esercente. Come abbiamo già raccontato su queste pagine, per l’estrazione annuale il premio sarà di 5 milioni di euro per il cittadino e di 1 milione di euro per l’esercente; per quelle mensili ci saranno ogni mese 10 premi da 100mila euro per i cittadini e 10 premi da 20mila euro per gli esercenti; per le estrazioni settimanali (dal 2021) sono previsti, infine, 15 premi da 25mila euro per i cittadini e 15 premi da 5mila euro per gli esercenti.