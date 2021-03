Lotteria degli scontrini, prima estrazione. Ecco come fare a sapere se ho vinto I codici vincenti saranno resi pubblici alle ore 13 in anteprima nazionale sul canale Twitter dell'Agenzia delle Dogane. In palio ci sono 20 premi, 10 da 100 mila euro per gli acquirenti e altri 10, da 20 mila euro ciascuno, per gli esercenti. Le vincite verranno comunicate tramite Pec o raccomandata con avviso di ricevimento. I vincitori avranno poi 90 giorni di tempo dalla comunicazione per riscuotere il premio

Dieci premi per gli acquirenti e altrettanti per gli esercenti, per un montepremi totale di 1,2 milioni di euro. Parte ufficialmente giovedì 11 marzo la Lotteria degli Scontrini, il concorso lanciato dal governo lo scorso febbraio per incentivare l’acquisto con carte e quindi combattere l'evasione. Sono oltre 4 i milioni gli italiani che, secondo i dati del ministero dell'Economia, hanno attivato il codice per poter partecipare alla prima estrazione mensile, riservata agli scontrini emessi dall'1 al 28 febbraio. Le transazioni valide hanno toccato i 17 milioni, per un totale di 535 milioni di biglietti che competeranno per i 10 premi in palio da 100mila euro ciascuno. A sperare, però, sono anche gli esercenti a cui sono riservati altri 10 premi da 20 mila euro ciascuno.

Prima estrazione su canale Twitter Agenzia Dogane

La prima estrazione si svolgerà presso il campus Sogei, partner “tecnologico” dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli che coordinerà le operazioni. I codici vincenti - spiega la stessa Adm - saranno resi pubblici alle ore 13 in anteprima nazionale sul canale Twitter dell'Agenzia.

Attenzione al postino o alla mail certificata

La comunicazione della vincita segue strade diverse per clienti e rivenditori. Nel caso dei consumatori, molto dipende dal fatto che nell'area riservata del portale lotteria abbiano indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) qualora ne siano in possesso. Se invece non ce l'hanno o non l'hanno indicato oppure ancora se la casella Pec non è più attiva o invece è piena, bisognerà attendere il più tradizionale postino con una raccomandata con avviso di ricevimento. Raccomandata che sarà recapitata all'indirizzo di residenza o al domicilio fiscale disponibile nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) o in Anagrafe tributaria.

Agli esercenti, invece, sarà inviata una Pec all'indirizzo disponibile sull'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata. Solo se la casella non risulta più attiva o in alternativa è piena, la comunicazione sarà inviata con la raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio fiscale. In ogni caso si può comunque verificare nell'area riservata del portale lotteria se si è tra i fortunati estratti.

Novanta giorni per ritirare il premio, altrimenti è perso

I fortunati estratti avranno un tempo ben preciso per riscattare i premi: novanta giorni dalla comunicazione della vincita. Una volta trascorso questo periodo senza aver reclamato l'estrazione, non si avrà più diritto al premio. Come spiegano anche le Faq sul portale della lotteria, i premi non attribuiti sono versati all'Erario.