Lotteria scontrini, da Roma a Milano ecco dove andranno i primi dieci premi Il più fortunato è stato il cliente che ha speso poco più di 14 euro il 14 febbraio. La spesa massima vincente è stata invece di 719 euro di Marco Mobili e Giovanni Parente

La prima estrazione della lotteria degli scontrini premia il Centro-Nord. Dopo i rinvii degli ultimi anni, finalmente i primi dieci fortunati potranno incassare i premi da centomila euro. La fortuna ha baciato gli acquisti effettuati a febbraio con moneta elettronica da cittadini residenti a Bassano del Grappa, a Milano e in provincia a Bareggio, a Roma, Silvi (Teramo), Romentino (Novara), Collegno (Torino), Mortara (Pavia), Giaviera del Montello (Treviso), Quinto di Treviso (Treviso). Quindi almeno per questo primo giro il Sud resta tutto a bocca asciutta perché le estrazioni hanno premiato fino alla linea del Garigliano.

Residenza diversa dal luogo di acquisto

Ma la lotteria degli scontrini ha distribuito i primi dieci premi da 20mila euro riservati agli esercenti presso cui sono stati effettuati gli acquisti vincenti. Di questi ben quattro vanno alla grande distribuzione. Per il resto a parte la coincidenza della residenza del vincitore a Bassano e a Roma, negli altri casi la città in cui è stato effettuato l’acquisto non coincide con quella in cui il vincitore vive.

Spesa minima di poco più di 14 euro

I codici degi dieci scontrini vincenti con il giorno dell’acquisto e l’importo speso. Massima resa per il cliente che il 14 febbraio ha speso poco più di 14 euro e si potrà trovare un bonifico sul conto corrente da 100mila euro. La spesa vincente più elevata è stata invece 719 euro ed è stata effettauta il 20 febbraio.

Ai vincitori arriverà la comunicazione ufficiale

In ogni caso i dieci vincitori dovranno attendere la comunicazione ufficiale da parte dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm). Comunicazione che arriverà via posta tradizionale all’indirizzo di residenza risultante dall’Anagrafe della popolazione residente (Anpr) o dell’Anagrafe tributaria attraverso raccomandata con avviso di ricezione o per i più tecnologici, che lo hanno già comunicato nell’area riservata del Portale lotteria, all’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec). Dal momento della ricezione scatteranno i 90 giorni per reclamare il premio con le modalità indicate nella comunicazione. Una volta trascorsi invano la vincita non potrà più essere ritirata.