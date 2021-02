Lotteria degli scontrini, dai ticket restaurant agli acquisti in farmacia, le risposte alle Faq Non si può partecipare alla lotteria con la ricevuta del benzinaio, né con quella del parcheggio, o ancora con il biglietto del cinema, del teatro o del museo di Andrea Carli

Lotteria degli scontrini al via, ma pochi sono pronti

I ticket restaurant e le altre tipologie di buoni pasto non consentono di partecipare alla lotteria degli scontrini, la riffa di Stato partita lunedì 1 febbraio. La prima estrazione mensile sarà l’11 marzo: in palio 10 premi da 100.000 euro per chi compra, 10 premi da 20.000 euro per chi vende. Non solo. Per quanto riguarda gli acquisti in farmacia, nella fase di avvio della Lotteria non è possibile partecipare con gli acquisti per i quali è prevista una detrazione fiscale a fronte di presentazione della tessera sanitaria. Sono alcune delle indicazioni fornite dall’agenzia delle Dogane e dei Monopoli nelle Faq che si possono consultare visitando il sito lotteriadegliscontrini.gov.it. Di seguito alcuni dei chiarimenti principali.

Dal benzinaio

Non si può partecipare alla lotteria con la ricevuta del benzinaio. Per l'importo speso dal benzinaio non è prevista certificazione fiscale tramite memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, operazioni indispensabili per la produzione di biglietti virtuali della lotteria.

Parcheggio

Discorso analogo per la ricevuta del parcheggio. Anche in questo caso non si può partecipare alla lotteria degli scontrini. La formula riportata nella Faq è la stessa dell’ipotesi precedente.

Gift card

Se si effettuano acquisti utilizzando una gift card non è possibile partecipare alla lotteria; se invece viene acquistata una gift card utilizzando strumenti di pagamento elettronico è possibile partecipare alla lotteria degli scontrini.

Posta

Domanda: è possibile partecipare con la ricevuta di una spedizione postale? Risposta: no, non si può. Per le spedizioni postali non è prevista certificazione fiscale tramite memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, operazioni indispensabili per la produzione di biglietti virtuali della lotteria.