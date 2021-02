Lotteria degli scontrini al via, dal codice al commerciante che non si adegua: tutti i nodi Facendo acquisti con carte e bancomat e presentando alla cassa l'apposito codice si può partecipare alle estrazioni mensili (la prima l'11 marzo) di Andrea Carli

Le regole, dopo il provvedimento firmato dall’agenzia delle Entrate e da quella delle Dogane, ci sono tutte. Ma nel giorno dell’esordio della “Lotteria degli scontrini” - si parte oggi, lunedì 1 febbraio, dopo tre anni di rinvii; la prima estrazione mensile sarà giovedì 11 marzo (in palio 10 premi da 100.000 euro per chi compra, 10 premi da 20.000 euro per chi vende); da giugno le estrazioni diventeranno settimanali - non è escluso che il consumatore che effettua acquisti con carte e bancomat e decide di partecipare alla nuova riffa di Stato si imbatta in un commerciante che non registra il codice lotteria, ovvero il codice alfanumerico che il consumatore/acquirente ha ottenuto in precedenza registrandosi sul “Portale lotteria” all’indirizzo web www.lotteriadegliscontrini.gov.it.

Metà degli esercizi non sono ancora pronti

Il rischio, allo stato attuale, è più che concreto. Lo dice Confcommercio: oltre la metà dei registratori di cassa non sono stati aggiornati. Secondo Confesercenti sarebbero uno su tre. Per aggiornare i registratori telematici e acquistare il lettore ottico per la lettura del codice lotteria, sottolineano i negozianti, un esercente spende in media 300 euro. Un costo non indifferente, soprattutto in una fase come quella attuale caratterizzata dall’emergenza Covid e dalle misure restrittive adottate per contenere i contagi.

Il consumatore deve provare il pagamento cashless

Dopodiché, scatta un meccanismo a catena. L’esercente non invia in via telematica lo scontrino elettronico. Il Fisco non riceve dal commerciante i dati dell’acquisto effettuato con moneta elettronica. In caso di vincita, il contribuente deve dimostrare di aver pagato con bancomat, carte di credito o altre forme di pagamento digitale. E questo anche attraverso gli estratti conto (si veda anche Il Sole 24 Ore del 31 gennaio) .

Il commerciante che non trasmette il codice non incorre in sanzioni

Se l’esercente si rifiuta di acquisire il codice lotteria, non rischia sanzioni. Erano previste dal decreto fiscale collegato alla manovra 2020 (da 100 a 500 euro), poi però l’ipotesi è saltata nella conversione in legge del provvedimento. Al posto delle sanzioni è stata riconosciuta al consumatore/acquirente la possibilità di segnalare l’esercente che non trasmette il codice all’agenzia delle Entrate: lo potrà fare solo da marzo, attraverso una sezione ad hoc nel portale della lotteria. Con quali conseguenze? La segnalazione entrerà nel pacchetto di informazioni in base alle quali agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza delineano il rischio di evasione.

Come controllare che sono stati inviati i dati dello scontrino

Il consumatore/acquirente può controllare se l'esercente, al momento dell'acquisto, ha effettivamente inviato per via telematica i dati dello scontrino. Basta controllare se lo scontrino consegnato al momento dell'acquisto reca indicazione del codice lotteria. Se così è, dovrebbe essere stato correttamente registrato e inoltrato all'amministrazione finanziaria e dovrebbe, quindi, essere memorizzato nel sistema lotteria. Nell'area riservata del “Portale lotteria” è possibile controllare l'elenco degli scontrini. Basta registrarsi nell'area riservata per visualizzarli tutti e verificare, così, che tutti gli acquisti (e gli scontrini) abbiano prodotto biglietti per la lotteria.