Lotteria scontrini, la vincita diventa istantanea

Parte il conto alla rovescia per la lotteria scontrini con vincita istantanea. Si potrà partecipare con il QR code che sarà riportato sul documento d’acquisto nel caso in cui l’importo dell’acquisto sia pari o superiore a un euro e, così come avviene già ora, il pagamento avvenga in modalità elettroica. Ci sarà tempo fino al 2 ottobre 2023 per adeguare i registratori telematici che consentiranno di emettere gli scontrini con il nuovo codice bidimensionale. A stabilire le regole attuative è l’agenzia delle Entrate con il provvedimento 15943/2023 firmato dal direttore Ernesto Maria Ruffini, a cui sono allegate anche le specifiche tecniche per poter arrivare alla nuova versione della lotteria.

Estrazione immediata e differita

La vincita istantanea resterà comunque in coabitazione con l’estrazione differita. Per partecipare a quest’ultima è necessario che i consumatori, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice lotteria all'esercente con la finalità di partecipare alla lotteria degli scontrini ad estrazione differita. In questo modo il cliente esprime la volontà alla partecipazione al concorso.

Tutte le informazioni nel codice

Il codice bidimensionale, come lo definisce il provvedimento delle Entrate, sarà una sintesi di informazioni che consentiranno al cliente di sapere se ha vinto o meno. Si va dalla partita Iva dell’esercente a quella della matricola del dispositivo come censito nel sistema corrispettivi fino alla matricola cassa presente solo nel caso di server RT. Naturalmente non mancheranno le informazioni più caratteristiche sullo “scontrino”: dal numero all’ammontare complessivo del documento commerciale fino alla data e ora di emissione.

Obiettivo Pnrr

Una misura che rientra tra le misure del Pnrr nel capitolo dedicato all’amministrazione fiscale, che si traduce soprattutto nella digitalizzazione dell’attività di contrasto all’evasione.