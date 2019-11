Lotteria dello scontrino, proroga in arrivo al 1° luglio 2020 Chi era pronto a cercare il bacio della dea bendata con un semplice scontrino dovrà attendere almeno fino al 1° luglio 2020. Con un emendamento al decreto fiscale che sarà depositato in Commissione Finanze la partenza della lotteria dello scontrino sarà differita dal 1° gennaio 2020 al prossimo 1° luglio 2020. Nel pacchetto di emendamenti sugli scontrini e la lotta al contante anche il taglio delle sanzioni e la semplificazione per gli esercenti che accettano pagamenti elettronici di Marco Mobili e Giovanni Parente

Proroga a luglio della lotteria dello scontrino e un codice lotteria al posto del codice fiscale per giocare. Una rimodulazione al ribasso delle sanzioni per l'esercente che non consente al cliente di partecipare alla lotteria e, infine, la semplificazione per chi emette lo scontrino quando accetta pagamenti tracciati con le card. Sono alcuni degli emendamenti al decreto fiscale collegato alla manovra che potrebbero ottenere il via libera della commissione Finanze della Camera.

Lotteria dello scontrino verso la proroga

Il ministero e l'agenzia delle Entrate hanno lavorato e continuano a farlo per far decollare la nuova lotteria dello scontrino dal 1° gennaio 2020, così come è previsto dall'ultima legge di bilancio. A fine ottobre le Entrate hanno diramato le istruzioni per la trasmissione dei dati degli scontrini ai fini della lotteria Ma, in attesa ancora del regolamento all'esame del garante della privacy e davanti ai problemi tecnici che gli stakeholder hanno già evidenziato al Fisco e al Mef, la proroga almeno fino al 1° luglio 2020, data in cui scadrà la moratoria delle sanzioni per i mancati invii all'amministrazione finanziaria degli scontrini elettronici, è ormai quasi certa. A tal punto che un emendamento riformulato al decreto fiscale collegato alla manovra 2020 è già pronto e attende solo di essere approvato.

Un codice lotteria al posto del codice fiscale

Per superare possibili problemi di privacy legati alla possibile profilazione di dati al momento del rilascio del codice fiscale da parte del cliente che vuole partecipare alla lotteria dello scontrino, sarà introdotto un «codice lotteria». Anche questo arriverà con un emendamento al decreto fiscale e sarà operativo con l'entrata in vigore della legge di conversione del Dl prevista da calendario per la vigila di Natale. Difficile pensare che per quella data l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli sia in grado di rilasciare a tutti i contribuenti che ne faranno richiesta il nuovo «codice lotteria» entro il 31 dicembre 2019. Motivo in più che rende di fatto necessaria di fatto una proroga dell'avvio della nuova lotteria.

Un taglio alle sanzioni

Il decreto legge fiscale introduce una sanzione da 100 a 500 euro per gli esercenti che non consentono al contribuente di partecipare alla lotterai dello scontrino non accettando il codice lotteria e dunque i dati del giocatore o non trasmettono al fisco gli scontrini che, secondo le regole della lotteria, sono il ticket che abilita all'estrazione dei premi mensili (50mial euro, 30mial euro e 10mila euro) e a quello annuale da un milione. Con un emendamento da riformulare questa sanzione dovrebbe essere rimodulata al ribasso e per una parte della maggioranza potrebbe essere anche eliminata.