Lottomatica acquisterà la società di scommesse SKS365 per 639 milioni

Lottomatica ha raggiunto l’accordo per acquistare il 100% di SKS365 Malta Holdings Limited, operatore attivo sul mercato italiano online e delle scommesse sportive con i brand Planetwin365 e PlanetPay365 che conta su 600mila clienti registrati online e un rete di circa 1.000 punti vendita retail di scommesse sportive.

SKS365 è stata valutata 639 milioni di euro, in termini di enterprise value, pari a un multiplo di 8,7 volte l’ebitda atteso per il 2023 pre sinergie e 5,2 volte post sinergie. La società target, si legge in una nota, detiene una quota di mercato del 9,6% nel segmento iSports e del 6,4% nel segmento iGaming, e prevede di generare 74 milioni di ebitda nel 2023. Lottomatica, che ha una quota di mercato totale dell’online del 28,3%, stima di raggiungere sinergie cash di costo per 60 milioni e sinergie di ricavo per almeno 5 milioni entro il 2026. Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro il primo semestre 2024, subordinato alle consuete approvazioni Antitrust e regolamentare.

L’operazione verrà finanziata tramite una combinazione di cassa disponibile e debito aggiuntivo, per il quale Lottomatica ha già ottenuto l’impegno per un ammontare di 500 milioni nella forma di bridge debt facility. Il leverage netto al closing è stimato nell’intorno di 2,8 volte l’ebitda su base pre-sinergie e 2,6 su base post-sinergie. Nell’operazione Mediobanca ha agito in qualità di financial advisor di Lottomatica mentre gli azionisti della società venditrice sono stati assistiti da Lazard.