Lottomatica, bond da 500 milioni per l’acquisto di SKS365

Come annunciato nei giorni scorsi, Lottomatica Group ricorre al mercato del debito per finanziare gran parte dell’acquisizione di SKS365, operatore omnichannel leader nel mercato italiano online e delle scommesse. L’operazione, annunciata nei giorni scorsi, vede la target valutata 639 milioni di euro. Poco più di un centinaio di milioni saranno finanziati mediante cassa disponibile, mentre 500 milioni saranno coperti da obbligazioni senior garantite a tasso variabile con scadenza nel 2030 denominate «Floating RateSenior Secured Notes due 2030» e ulteriori obbligazioni senior garantite con tasso pari al 7,125% con scadenza nel 2028 da emettere sulla base degli accordi previsti da un prestito obbligazionario esistente denominato «€565 million 7.125% Senior Secured Notes due 2028». Inoltre, la società ha reso noto di avere ottenuto un ampliamento della linea di finanziamento revolving in essere per un importo complessivo aggregato di 50 milioni di euro.

I proventi dell’offerta saranno utilizzati oltre che per finanziare l’acquisizione insieme con la liquidità disponibile e pagare determinate commissioni, costi e spese relativi all’operazione, anche all’aumento della linea di finanziamento revolving.

Le obbligazioni sono offerte solo a operatori istituzionali qualificati.

La neoacquisita (il perfezionamento è previsto entro la prima metà dell’anno prossimo) può contare su circa 600 mila clienti registrati online, brand riconosciuti (Planetwin365 e PlanetPay365) e una rete di circa un migliaio di punti vendita retail di scommesse sportive. SKS365 prevede di generare 74 milioni di Ebitda quest’anno, di cui circa 70% online.

Attraverso questa acquisizione, Lottomatica rafforza la propria posizione di leader in Italia con una quota nel mercato totale online del 28,3%, arricchendo il proprio portafoglio di marchi e accelerando il profilo di crescita grazie ad un’operazione altamente sinergica. Il Gruppo stima di raggiungere sinergie cash di costo per 60 milioni e sinergie di ricavo per almeno 5 milioni entro il 2026.