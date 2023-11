Lottomatica Group acquisisce il 100% di SKS365 Malta Holdings

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tempo di shopping per Lottomatica. Il gruppo, attraverso la controllata GBO, rileva il 100% del capitale sociale di SKS365 Malta Holdings Limited. Con questa acquisizione, Lottomatica rafforza la propria posizione in Italia con una quota nel mercato totale online del 28,3%, arricchendo il proprio portafoglio di marchi e accelerando il profilo di crescita grazie ad un’operazione, che presenta diverse opportunità di sinergie. Il gruppo stima di raggiungere sinergie cash di costo per 60 milioni di euro e sinergie di ricavo per almeno 5 milioni di euro entro il 2026.

A Piazza Affari il titolo di Lottomatica Group segna in apertura un rialzo oltre i 3 punti percentuali dopo l’annuncio dell’acquisizione, prima dell’inizio della seduta.

I numeri di SKS365

Nell’operazione SKS365 è stata valutata con un enterprise value pari a 639 milioni di euro, equivalente ad un multiplo Ev/Ebitda 2023 di 8,7 volte su base pre-sinergie e 5,2 volte su base post-sinergie.

La società acquisita è un operatore omnichannel leader nel mercato italiano online e delle scommesse sportive, che può contare su circa 600 mila clienti registrati online, brand quali Planetwin365 e PlanetPay365 e una rete di circa 1.000 punti vendita retail di scommesse sportive. La società, inoltre, detiene una quota di mercato del 9,6% nel segmento iSports e del 6,4% nel segmento iGaming, e prevede di generare 74 milioni di euro di margine operativo lordo (Ebitda) per l’esercizio 2023, di cui circa 70% online e 30% sports franchise.

«Siamo orgogliosi di diventare parte del Gruppo Lottomatica. Non avremmo potuto trovare un partner migliore per continuare la nostra vision per SKS365 con i brand PlanetWin365 e PlanetPay365. Voglio ringraziare i nostri azionisti, tutti i dipendenti ed i partner che hanno contribuito, sotto la mia guida, allo sviluppo di un operatore omnichannel di successo, caratterizzato da un forte slancio nei segmenti dello sport online e dell’iGaming, che complementano un retail network di successo. Sono felice di continuare a guidare il team di SKS365 e sono entusiasta di poter lavorare con Guglielmo Angelozzi ed i nuovi colleghi del Gruppo Lottomatica» sottolinea Alexander Martin, ceo di SKS365.