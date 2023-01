Lottomatica studia il ritorno a Piazza Affari. Bond ai massimi da aprile

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il mercato delle Ipo per il primo semestre dell’anno sembra destinato alla stagnazione, secondo le previsioni degli analisti, ma qualche sorpresa potrebbe arrivare. Indiscrezioni, riportate da Bloomberg, indicano che Lottomatica, controllata da Apollo Global Management, stia prendendo in considerazione un’Ipo in Borsa Italiana proprio quest’anno. Un’operazione che darebbe una spinta importante al settore con un valore di raccolta stimato attorno a un miliardo di dollari su una valutazione complessiva...