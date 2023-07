Lotus cambia (e forse tradisce) la sua storia con Eletre: suv elettrico dalle prestazioni esuberanti

Gli interni stupiscono per tecnologia, raffinatezza e originalità del design: pochi i tasti fisici e un cruscotto caratterizzato da due display simmetrici alti appena tre centimetri che lasciano spazio al centro allo schermo touch Oled da 15 pollici a inclinazione variabile. Per l’infotainment Lotus ha scelto chip Qualcomm e il sistema operativo Android OS, sviluppando in proprio l’interfaccia utente. C’è anche un head-up display da 29 pollici con realtà semi-aumentata.

Eletre sfrutta un sistema avanzato di assistenza alla guida che sarebbe già in grado di controllare il veicolo in completa autonomia (impossibile al momento motivi legislativi): utilizza infatti ben 34 sensori, tra cui quattro lidar dispiegabili, sei radar, sette telecamere HD e 12 sensori a ultrasuoni. La funzione di “parcheggio a distanza” dell’app per smartphone consente di manovrare in spazi stretti mentre ci si trova all’esterno del veicolo.

Il sistema audio rappresenta un punto di eccellenza: Lotus si è affidata al marchio britannico KEF per realizzare un impianto da 1.380 watt con 15 altoparlanti dotati di tecnologia Uni-Q, che utilizza un singolo speaker in grado di coprire l’intero spettro sonoro delle frequenze. Come optional è possibile esagerare con la versione Reference: 23 altoparlanti per un totale di 2.160 watt, con tecnologia Dolby Atmos per colonne sonore dei film e musica davvero coinvolgenti.

Grazie all’incredibile potenza a disposizione, alla rigidità del telaio, a tecnologie come il controllo antirollio attivo, il torque vectoring in frenata, lo sterzo attivo posteriore (solo la versione R), e soprattutto al sistema di sospensioni attive anteriori e posteriori, la guida delle Eletre risulta leggera e trasmette l’impressione di essere un’auto sportiva a guida alta piuttosto che un suv.

Loading...