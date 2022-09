Lotus Eletre è il primo suv elettrico del marchio britannico, dalle dimensioni imponenti: oltre 5 metri di lunghezza (5.103 mm) per due di larghezza (2.135 con gli specchietti elettronici) e un'altezza che arriva a 1.630 mm. La piattaforma è l'inedita architettura Electric Premium Platform, esclusiva Lotus, che prevede due motori elettrici, uno per asse, per una potenza complessiva di 600 cv nella versione base, con tecnologia a 800 V e un caricatore da 350 kW che permette, in soli 20 minuti, di raggiungere un'autonomia di 400 km. Facendo invece “il pieno” alla batteria da oltre 100 kWh l'autonomia totale arriva a ben 600 km (ciclo WLTP) e, inoltre, è possibile utilizzare colonnine di ricarica AC da 22 kW. Lotus ha già annunciato che il suv sarà disponibile anche in altre due versioni ancora più potenti arrivando fino a 700 cv. Le prestazioni sono da Hyper-suv: la velocità massima supera i 260 km/h e per accelerare da 0 a 100 km/h sono necessari meno di 3 secondi. A bordo arriva un cruscotto caratterizzato da due display simmetrici alti appena tre centimetri che lasciano spazio al centro per lo schermo touch Oled da ben 15 pollici ad inclinazione variabile. Ad oggi è già possibile prenotarla sulla pagina dedicata con un anticipo di 2.500 euro, con le prime consegne nel corso del 2023.

Per saperne di più clicca sul listino